Emergenza-urgenza extraospedaliera, corso di formazione OMCeO Roma

Roma, 7 novembre 2019 – Al via oggi, nella sede dell’Ordine dei Medici di Roma, il corso di formazione sull’emergenza-urgenza extraospedaliera. A organizzare il corso, in programma fino a domani nell’aula Roberto Lala, Giancarlo Roscio, coordinatore del Gruppo Emergenza extra ospedaliera dell’Omceo Roma. Responsabile scientifico dell’evento, Pierluigi Mottironi.

“Il corso di formazione sull’analisi dell’elettrocardiogramma in emergenza che abbiamo organizzato è molto importante – ha commentato il presidente dei camici bianchi capitolini, Antonio Magi – Già da molti anni, esattamente dal 2007, il nostro Gruppo di specialisti sull’emergenza-urgenza si occupa di questo tema. Ed è molto utile perché andiamo a formare in maniera specifica, per determinate emergenze, sia i medici di medicina generale sia i nuovi laureati”.

“È fondamentale che i medici in caso di emergenza siano pronti e preparati nella maniera giusta, per questo l’iniziativa di oggi ha un valore aggiunto – ha concluso Magi – e continuiamo a essere parte attiva nel tutelare la salute dei cittadini”.