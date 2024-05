Kerakoll e ICS Maugeri uniscono le forze per il benessere e la salute dei professionisti nei cantieri

Prof.ssa Monica Panigazzi

Sassuolo, 9 maggio 2024 – In occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, Kerakoll Group, Società Benefit certificata B Corp e realtà multinazionale attiva nel settore dell’edilizia, in collaborazione con gli ICS Maugeri, Società Benefit leader in ambito sanitario per la riabilitazione e ricerca scientifica, hanno lanciato H40 For You, un nuovo progetto per la sicurezza e la salute in cantiere.

L’iniziativa H40 for You – da H40, la linea di Gel-Adesivi che ha fatto la storia di Kerakoll – nasce con obiettivi di natura educativa e divulgativa, che consistono nella realizzazione e diffusione di un set di 10 video pillole, contenenti consigli di medici e professionisti certificati al fine di prevenire i rischi associati alle attività produttive del settore edile.

“Kerakoll attribuisce primaria importanza alla salute e al benessere dei lavoratori, come testimoniano iniziative interne quali la Safety Week, previste dal nostro contratto integrativo aziendale – ha commentato Alessandro Dondi, Brand Marketing & Communication Director di Kerakoll Group – Con questo progetto, abbiamo deciso di allargare il nostro perimetro e supportare in particolare tutti coloro che, nel loro lavoro quotidiano, ruotano attorno al mondo dell’edilizia. Uno degli ESG Pillar del nostro Gruppo sono le persone: vogliamo continuare a sviluppare migliori prodotti e soluzioni, ma anche contribuire, con iniziative come H40 For You, a rendere i cantieri luoghi più sicuri in cui lavorare”.

“La Medicina del Lavoro è storicamente parte integrante delle nostre diverse aree specialistiche. Per questo, forti dell’esperienza anche nella prevenzione e nella riabilitazione, abbiamo aderito al progetto di Kerakoll Group, fornendo le raccomandazioni mediche necessarie per migliorare la sicurezza e la salute sul lavoro rivolte, in particolare, ai professionisti del settore edilizio che sono esposti a rischi muscolo-scheletrici e biomeccanici – ha aggiunto la prof.ssa Monica Panigazzi, primario U.O. Fisiatria Occupazionale ed Ergonomia dell’IRCCS Maugeri di Pavia – Prendersi cura del proprio corpo, anche sul posto di lavoro, seguendo piccoli ed essenziali suggerimenti, può contribuire significativamente al mantenimento della salute, oltre che a evitare movimenti rischiosi per la propria incolumità e per quella degli altri”.

La campagna ha preso il via il 28 aprile, Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, con il rilascio delle prime cinque pillole. Le restanti cinque usciranno a fine maggio. È prevista, oltre alla diffusione tramite i canali interni di Kerakoll, una campagna informativa sulle principali testate verticali del mondo dell’edilizia e la distribuzione dei video attraverso i canali digital e social dei due partner del progetto.

I medici di Maugeri – gruppo ospedaliero leader nell’ambito della riabilitazione e ricerca scientifica, con una riconosciuta expertise nella Medicina del Lavoro – hanno supportato il progetto fornendo consigli utili ed esercizi pratici, per consentire a tutti i professionisti di svolgere il proprio lavoro in condizioni di benessere e sicurezza.

Le tematiche principali affrontate nei video – supportate anche da approfondimenti scritti e integrazione di grafiche animate – spazieranno dall’“Alimentazione consigliata” agli “Esercizi per il rinforzo muscolare e articolare”, fino alla “Gestione dello stress”, ai “Rischi ambientali” e all’“Uso corretto dei DPI”.

Nelle 10 video pillole vengono, infatti, fornite da parte dei medici Maugeri indicazioni pratiche: ad esempio, quando fare pausa durante i cicli di lavoro ripetitivo in cantiere per evitare situazioni di eccessivo stress a collo, spalle e arti superiori. Inoltre, gli esperti indicano gli esercizi da svolgere per evitare affaticamento e per garantire un recupero più efficiente e offrono consigli per disporre di un adeguato spazio di lavoro, soprattutto in caso di movimentazione di carichi pesanti o per la protezione delle ginocchia, utile soprattutto per chi svolge l’attività di posatore.

