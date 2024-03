Social engineering, come difendersi dalle nuove tecniche di phishing

Milano, 21 marzo 2024 – Studiare il comportamento delle persone, o meglio delle vittime, con lo scopo di carpire le loro credenziali e utilizzarle per entrare nei sistemi informativi di un’organizzazione. Gli attacchi social engineering continuano a rappresentare un fenomeno allarmante, al punto che Cisco Talos – la più grande organizzazione privata di intelligence al mondo dedicata alla cybersecurity – ha recentemente rilevato che quasi il 40% degli impegni di sicurezza presi in carico dai suoi specialisti ha riguardato proprio l’utilizzo di account validi da parte dei criminali per ottenere l’accesso iniziale a un’organizzazione.

Social engineering: di cosa si tratta?

Il social engineering sfrutta principalmente una tecnica chiamata phishing. In genere, un aggressore si spaccia per qualcuno che la vittima conosce e cerca di trasmettere un senso di urgenza e importanza nelle sue comunicazioni, per incoraggiarlo a cliccare sul suo messaggio.

Ecco le più comuni tecniche di phishing utilizzate per il social engineering:

Phishing : un aggressore invia e-mail o messaggi fraudolenti che sembrano provenire da fonti attendibili per indurre un utente a rivelare informazioni personali.

: un aggressore invia e-mail o messaggi fraudolenti che sembrano provenire da fonti attendibili per indurre un utente a rivelare informazioni personali. Spear phishing : una forma di phishing più mirata, in cui la vittima designata è una persona o un’organizzazione specifica. Molto spesso i messaggi fanno riferimento a un collega o a un progetto a cui l’azienda sta lavorando.

: una forma di phishing più mirata, in cui la vittima designata è una persona o un’organizzazione specifica. Molto spesso i messaggi fanno riferimento a un collega o a un progetto a cui l’azienda sta lavorando. Whaling : messaggi che prendono di mira dirigenti di alto livello o persone importanti all’interno di un’azienda.

: messaggi che prendono di mira dirigenti di alto livello o persone importanti all’interno di un’azienda. Vishing : è la versione telefonica del phishing, in cui l’aggressore chiama la vittima e finge di essere un collega o un’organizzazione per chiedere informazioni sensibili.

: è la versione telefonica del phishing, in cui l’aggressore chiama la vittima e finge di essere un collega o un’organizzazione per chiedere informazioni sensibili. Smishing: si tratta della versione SMS del phishing, in cui l’aggressore invia messaggi fraudolenti via testo per indurre la vittima a fornire informazioni sensibili.

Come difendersi?

Le minacce informatiche sono in continua evoluzione e sempre più sofisticate, ecco perché è necessario implementare una strategia di sicurezza che garantisca solo accessi affidabili. Le nuove soluzioni permettono di proteggere gli utenti e di impostare blocchi che siano in grado di ostacolare e fermare gli aggressori.