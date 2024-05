Tour della salute 2024: i Reumatologi nelle piazze italiane per la prevenzione

Roma, 10 maggio 2024 – Un “viaggio nella salute” lungo sei mesi, diffuso su tutto il territorio nazionale, che permetterà a milioni di italiani di sottoporsi a consulti gratuiti finalizzati a ridurre il rischio di malattie croniche: questo è il Tour della Salute, evento itinerante promosso da ASC-Attività Sportive Confederate, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, presentato ieri presso il Ministero della Salute a cui partecipa attivamente anche il Collegio Reumatologi Italiani-CReI.

“Come Collegio dei Reumatologi siamo parte integrante del Tour, perché siamo sempre più convinti della necessità di diffondere una cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita – dice la presidente CReI, Daniela Marotto, che è attivamente coinvolta nel Tour anche come componente del Comitato Scientifico – La nostra prospettiva come specialisti e come società scientifica è sempre più quella di essere al centro di un’organizzazione che punta sulla sanità di prossimità, approccio che è la vera sfida che oggi si trova ad affrontare il nostro SSN. L’occasione che il Tour offre, con la sua presenza capillare in quindici regioni, è proprio quella di portare un duplice messaggio: da un lato che gli specialisti della salute raggiungono le città, le piazze e le persone, dall’altro che la prevenzione è un atteggiamento non difficile ed a portata di mano”.

La presenza dei reumatologi nel Tour della Salute – che coinvolgerà in media tre-quattro specialisti CReI per ogni tappa – si basa su consulti volti a far conoscere le diverse patologie reumatologiche e ‘ascoltare’ i loro campanelli d’allarme. Il tutto avviene in collaborazione con gli altri specialisti presenti nelle varie piazze italiane, tutti impegnati in un vasto lavoro di contatto e dialogo con le famiglie ed i cittadini.

Il Tour della salute toccherà quindici città italiane (Lazio-Anzio 11/12 maggio; Abruzzo-Pescara 18/19 maggio; Umbria-Terni 25/26 maggio; Marche-Senigallia 15/16 giugno; Toscana-Viareggio 22/23 giugno; Trentino Alto Adige- Trento 29/30 giugno; Piemonte-Torino 31 agosto/1 settembre; Lombardia-Cremona 7/8 settembre; Veneto-Mestre 14/15 settembre; Molise-Isernia 21/22 settembre; Emilia Romagna-Cervia 28/29 settembre; Campania- Benevento 5/6 ottobre; Puglia-Taranto 12/13 ottobre; Calabria-Tropea 19/20 ottobre; Sicilia-Catania 26/27 ottobre).

Ogni sua tappa vedrà la presenza sulle piazze e nello speciale spazio pubblico creato ed animato dal Tour degli specialisti reumatologi di CReI, “a conferma della presenza capillare dei soci del Collegio sul territorio nazionale – afferma Daniela Marotto – negli ultimi anni i reumatologi sono diventati una presenza positiva e costante a fianco dei cittadini e delle famiglie italiane. CReI intende confermare questa presenza contribuendo a costruire una nuova cultura del benessere degli italiani”.

“Oggi più che mai occorre combattere le malattie croniche ponendo l’attenzione ai principali fattori di rischio – fumo, sedentarietà, alcool, alimentazione scorretta – ponendo anche lo sguardo ai fattori ambientali, che come ormai noto contribuiscono in modo importante alla creazione di quel concetto di salute che è ormai alla base di ogni azione di sanità pubblica. E il Tour è un’azione efficace e semplice che si inserisce proprio nell’ottica della prevenzione primaria in cui CReI si sente profondamente impegnato”, conclude Marotto.