Tecnopolo di Bologna: inaugurato il nuovo data center del CNAF INFN

In occasione dell’inaugurazione della nuova sede del data center del CNAF al Tecnopolo di Bologna, INFN, CINECA e Fondazione ICSC hanno promosso una giornata di confronto tra istituzioni, ricerca scientifica e impresa su alcuni dei più rilevanti temi legati al calcolo e alla gestione dei dati: dall’AI al calcolo quantistico, dai big data alla cybersicurezza

Bologna, 10 maggio 2024 – Il Tecnopolo di Bologna, il principale polo del supercalcolo d’Italia e uno dei più importanti d’Europa, si potenzia ulteriormente grazie al data center del CNAF, il Centro Nazionale di Calcolo dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, la cui nuova sede è stata inaugurata oggi nell’Edificio B5, alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle Istituzioni.

Sono intervenuti Roberto Viola EU DG Communications Networks, Content and Technology, Gianluigi Consoli Direttore Generale Internazionalizzazione e Comunicazione del MUR Ministero dell’Università e della Ricerca, Stefano Bonaccini Presidente Regione Emilia-Romagna, Rosa Grimaldi Delegata del Sindaco di Bologna Matteo Lepore intervenuto da remoto, Giovanni Molari Rettore dell’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, accolti e accompagnati da Antonio Zoccoli, Presidente dell’INFN e della Fondazione ICSC, Luca Dell’Agnello Direttore del CNAF e Francesco Ubertini Presidente del CINECA e vicepresidente della Fondazione ICSC.

“Il potenziamento del data center del CNAF e il suo trasferimento al Tecnopolo di Bologna fanno parte della strategia di rinnovamento dell’infrastruttura di calcolo dell’INFN per affrontare le sfide scientifiche e tecnologiche dei prossimi anni”, commenta Antonio Zoccoli, presidente dell’INFN e della Fondazione ICSC.

“Questa strategia è perfettamente integrata nel piano che vede il potenziamento del sistema nazionale di calcolo e la realizzazione di una infrastruttura digitale distribuita e federata come una priorità strategica del Paese, sostenuta con fondi PNRR della Missione 4 coordinata dal MUR, che hanno anche permesso la nascita, sempre qui a Bologna, del primo Centro Nazionale di Ricerca in HPC, Big Data e Quantum Computing, ICSC. Così CNAF-INFN e ICSC in sinergia con il supercomputer Leonardo del CINECA contribuiscono a fare del Tecnopolo di Bologna uno dei più potenti centri di calcolo d’Europa”, conclude Zoccoli.

“Il Tecnopolo di Bologna è una piattaforma strategica del nostro Paese, per connettere infrastruttura di supercalcolo e dati con ricercatori, imprese e start-up e per attrarre e far crescere le competenze del futuro: un ecosistema nazionale che si configura come una delle prime AI-factories europee – commenta Francesco Ubertini, presidente del CINECA e vicepresidente della Fondazione ICSC – Proprio in questa prospettiva, sono partiti i lavori nel nostro data center per ospitare LISA, il potenziamento del supercalcolatore Leonardo interamente orientato all’AI”.

“Il nuovo data center del CNAF è l’evoluzione di un percorso iniziato più di vent’anni fa, percorso che ha permesso all’INFN di acquisire una posizione di primo piano in ambito internazionale nel calcolo distribuito, grid e cloud, e nei big data”, commenta Luca Dell’Agnello, direttore del CNAF che ha aperto e introdotto l’evento.

“Queste competenze vengono quotidianamente applicate non solo nello studio dei processi dei grandi esperimenti di fisica fondamentale, ma anche in campi apparentemente lontani, come la medicina e la conservazione dei beni culturali. Con il trasferimento al Tecnopolo di Bologna, la contiguità che si viene a stabilire tra il data center del CNAF e il supercalcolatore pre-exascale Leonardo del CINECA renderà più accessibile un’ulteriore tecnologia, quella dell’intelligenza artificiale, complementare ai big data”, conclude Dell’Agnello.

L’evento inaugurale ha offerto l’opportunità per una giornata di confronto tra mondo istituzionale, mondo della ricerca scientifica e mondo industriale, su alcuni dei temi più attuali posti sul tavolo del dibatto sia tra gli esperti sia nella società: dall’intelligenza artificiale alle nuove tecnologie del calcolo e dell’informazione, dal calcolo ad alte prestazioni, ai big data, fino ai computer quantistici.

I lavori si sono aperti con gli interventi di Antonio Zoccoli, che ha presentato stato e prospettive del sistema del supercalcolo italiano, e di Roberto Viola (EU DG Communications Networks, Content and Technology) sul tema delle Artificial Intelligence factory in Europa. A seguire tre sessioni tematiche di approfondimento: la prima, Computing & Data, con gli interventi di Sanzio Bassini (CINECA), sull’evoluzione del supercomputer Leonardo del Cineca, Daniele Cesini (INFN-CNAF), sulle prospettive del CNAF, e Luca Nicoletti (ACN) sulla strategia italiana di cybersicurezza per l’intelligenza artificiale; la seconda, Talent & Ecosystems, con la partecipazione di Antonio De Donato (MUR), Francesco Svelto (CRUI), Giuseppe Di Pietro (Fondazione FAIR), e Stefano Paleari (Fondazione ANTHEM); la terza, Companies & Startups, con ospiti Luca De Angelis (MIMIT), Rosa Grimaldi (Comune di Bologna), Uljan Sharka, (IGenius) e Valeria Sandei (Almawave). Hanno concluso i lavori Francesco Ubertini, presidente del CINECA e vicepresidente di ICSC e Antonio Zoccoli.

Nel corso dell’evento è stata presentata in anteprima da Cosmano Lombardo la prossima edizione della manifestazione We Make Future che si terrà a Bologna dal 13 al 15 giugno.