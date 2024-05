SMI solidarizza con i medici specializzandi a difesa del numero programmato

Dott.ssa Pina Onotri

Roma, 10 maggio 2024- “Oggi si terrà una manifestazione promossa dalle associazioni dei medici specializzandi “Domani in Salute” e “Numero Giusto”, alle ore 11.00 in Largo Bernardino da Feltre, davanti al Ministero dell’Università, a Roma, per protestare contro l’emanazione del decreto legge riguardante la riforma dell’ingresso a medicina. Esprimiamo tutta la nostra piena solidarietà e il sostegno alla manifestazione”, così Pina Onotri, Segretario Generale del Sindacato Medici Italiani.

“Riteniamo che vi sia la necessità di calcolare il fabbisogno di specialisti e di medici di famiglia sulle reali esigenze della popolazione e sulla tipologia della stessa popolazione che si deve assistere. Si tratta di delineare una programmazione che dovrebbe essere avviata oggi per avere dei risultati nel corso dei prossimi anni; le Regioni, per questo, dovrebbero attuare una corretta pianificazione sanitaria”.

“L’accesso libero alle facoltà di medicina, anche per il solo primo semestre, comporterebbe una sproporzione tra numero di studenti e capacità didattica delle facoltà di medicina, sproporzione che renderebbe improponibile un’equa selezione basata sul merito. Allo stesso tempo, pur consapevoli della condizione di sofferenza del Servizio Sanitario Nazionale per la carenza di personale medico, ribadiamo la giustezza del mantenimento del numero programmato per l’accesso alle facoltà mediche contro il rischio di una pletora medica”, conclude Onotri.