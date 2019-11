La ginecologa Franca Fruzzetti dell’Aou pisana alla guida della Società Italiana della Contraccezione Pisa, 7 novembre 2019 – La dottoressa Franca Fruzzetti, ginecologa dell’Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia 1 dell’Aou pisana, è stata eletta presidente della Società Italiana della Contraccezione – SIC

È la prima volta che una donna viene eletta presidente di una Società dedicata alla salute, alla prevenzione e al benessere della donna. Ma non è stata una mera scelta di genere. La dottoressa Fruzzetti è conosciuta in Italia e all’estero come una delle maggiori esperte nel campo dell’endocrinologia ginecologica e, con i suoi studi e le sue ricerche, ha contribuito a chiarire importanti aspetti delle interazioni tra ormoni, dismetabolismi e obesità. La nomina a presidente della Sic è quindi un riconoscimento al lavoro cui la ginecologa ha dedicato tutta la sua vita professionale.

