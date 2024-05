E4shield inserita dal JRC tra le tecnologie innovative per la difesa dagli agenti patogeni nell’aria

Roma, 9 maggio 2024 – E4shield, la tecnologia ideata, sviluppata e brevettata da ELT Group che utilizza le onde elettromagnetiche per l’inattivazione dei virus respiratori presenti nell’aria, è stata inclusa e valutata positivamente nello studio prospettico tecnologico JRC – HERA. Il Joint Research Centre (JRC) della Commissione Europea fornisce un supporto scientifico all’Unione Europea nella definizione di future linee guida/regole con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita, ad esempio sostenendo lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie innovative. Nello specifico, il report “Suppressing indoor Pathogen trasmission: A Technology Foresign study” include e4shield tra le tecnologie innovative che devono essere considerate nel futuro dell’EU per garantire un incremento della qualità dell’aria negli ambienti indoor.

Anche secondo questo studio, infatti, la via aerea è considerata una delle modalità più comuni di trasmissione dei virus respiratori. Questo aspetto è particolarmente rilevante negli ambienti chiusi, dove si verifica la maggior parte delle infezioni respiratorie. Controllare la trasmissione dei patogeni trasportati dall’aria è divenuta una sfida importante per la sanità pubblica per prevenire la diffusione delle malattie infettive, garantendo la sicurezza e la salute degli individui e delle comunità. Per poter far fronte a questa sfida sono stati identificati due gruppi di tecnologie:

Per il rilevamento dei patogeni nell’aria

Per la decontaminazione di aria e superfici

A questo studio hanno partecipato esperti proveniente da diversi settori, dalle università alle organizzazioni di ricerca e tecnologia, ma anche aziende private, associazioni imprenditoriali, al fine di avere così una prospettiva multi-stakeholder sul possibile sviluppo futuro delle soluzioni innovative.

La tecnologia e4shield viene attualmente utilizzata dai device distribuiti dalla società e4life a livello mondiale. Obiettivo di e4life, newco nata dalla joint venture tra ELT Group e Lendlease, è di ampliare l’applicazione della tecnologiae4shield ad altri virus respiratori (siano essi umani o animali) e di traguardare l’ambizioso obiettivo di poter risultare efficace anche nei confronti di altri microorganismi (es. Batteri).

TECNOLOGIA E4SHIELD

I device e4life sono dispositivi completamente Made in Italy. Sfruttano la fenomenologia SRET (Structure Resonant Energy Transfer) in grado di inattivare i virus respiratori in aerosol per i quali è programmata grazie all’azione delle onde elettromagnetiche ad una frequenza efficace sugli agenti patogeni ma innocua per l’uomo. La tecnologia è stata pensata inizialmente come soluzione Anti-SARS-CoV-2 ma la valenza universale del principio fisico della risonanza su cui si basa ne ha permesso l’estensione a nuovi virus respiratori (eg. influenza stagionale)con analoga efficacia, prossima al 90%, nelle campagne di test effettuati. La tecnologia è certificata CE e SAR.

La tecnologia e4shield prende forma nei dispositivi e4you, pensati per la protezione individuale, ed e4ambient, ideati per la protezione degli ambienti fino a 50 mq. I due dispositivi sono i primi e gli unici al mondo in grado di sanificare gli ambienti tramite l’utilizzo delle onde elettromagnetiche, innocue per l’uomo. Ad occuparsi della commercializzazione è e4life. https://www.e4.life/it/

ELT Group Da oltre 70 anni è un leader mondiale nei sistemi di Difesa elettronica. Grazie alla gestione innovativa dello spettro elettromagnetico, realizzata attraverso tecnologie proprietarie ed integrate, oggi il brand è un Gruppo internazionale con un approccio multidominio che include anche Cyber, Spazio e Biodifesa. ELT Group è presente nei principali programmi della Difesa europea con tecnologie all’avanguardia per il supporto all’intelligence e per la difesa di equipaggi e di piattaforme. Ha il proprio headquarter in Italia ed è presente in 11 Paesi dislocati in 4 continenti attraverso uffici commerciali e società strategiche in Germania e nel Golfo.

ELT Group ha tra i propri pilastri l’innovazione permanente, investendo ogni anno circa 50Ml di euro. Ha costruito la propria centralità sul benessere delle proprie persone,infatti negli ultimi 6 anni ha conseguito la certificazione ‘Great Place to Work’, entrando anche tra le Best Workplaces, la classifica delle migliori aziende in cui lavorare in Italia e anche in Europa. È inoltre nella classifica dei ‘MostAttractiveEmployers’. Fanno parte di ELT Group anche CY4GATE, specializzata in Cyber security e Cyber Intelligence e E4Life, prima società italiana di Biodifesa e Solynx Corporation, società di scouting tecnologico con sede negli Usa.

E4life è una Joint Venture innovativa costituita da due eccellenze internazionali: ELT GROUP, leader nei sistemi di difesa elettronica e LENDLEASE, società australiana protagonista globale nelle grandi opere di rigenerazione urbana. ELT Group da oltre 70 anni è un leader mondiale nei sistemi di Difesa Elettronica. Grazie alla gestione innovativa dello spettro elettromagnetico, realizzata attraverso tecnologie proprietarie ed integrate, oggi ELT Group è un Gruppo internazionale presente in 11 Paesi in 4 continenti ed ha il suo quartier generale in Italia. LENDLEASE è una società leader nella rigenerazione urbana di interi distretti in tutto il mondo.