Pseudoscienza, ciarlatani, fake news: 10 proposte dal PTS al Governo per tutelare i cittadini

Milano, 11 settembre 2019 – Ora che il Governo Conte-bis è insediato con pieni poteri, il Patto Trasversale per La Scienza invia al Premier e ai Ministri i migliori auguri di buon lavoro.

Il PTS osserva con particolare soddisfazione, tra i 29 punti del Programma di Governo, l’undicesimo punto, che riguarda l’Università e la Ricerca Scientifica, tema centrale, in quanto elemento cruciale e determinante per lo sviluppo del Paese e il ventitreesimo punto, che richiama il diritto di accesso alla rete per tutti i cittadini.

Il principale obiettivo del Patto Trasversale per la Scienza è difendere i cittadini dalla pseudoscienza e dai ciarlatani di ogni tipo, favorendo e promuovendo presso le istituzioni l’alfabetizzazione scientifica, attraverso l’insegnamento del metodo scientifico e la valorizzazione della cultura della scienza.

“L’augurio del PTS – afferma Pier Luigi Lopalco, Presidente del Patto Trasversale per la Scienza – va di pari passo con l’esortazione a considerare le evidenze scientifiche come stella polare dell’attività di indirizzo e coordinamento non solo del Ministero della Salute, ma di tutto il Governo. E mettiamo a piena disposizione i tanti esperti del Patto per supportare ogni azione che il Governo voglia intraprendere per assicurare ai nostri concittadini le migliori cure, basate sulle evidenze scientifiche e ai più giovani una corretta e adeguata formazione per fronteggiare la disinformazione e i ciarlatani”.

Per questo il PTS invia al Governo 10 proposte per rimettere al centro dell’azione politica la razionalità e il metodo scientifico, valorizzando le informazioni corrette, la formazione mirata e la ricerca scientifica: