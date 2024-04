Umanizzazione delle cure: le pareti dell’ospedale ‘raccontano’ favole ai bambini

Torino, 26 aprile 2024 – Entrare nel reparto di Cardiologie e Cardiochirurgia dell’ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e poter ascoltare le parenti che ti parlano e ti raccontano. Questo è il “Percorso Fantastico” che accompagnerà le giornate dei piccoli degenti. Questa è l’ultima frontiera dell’umanizzazione in ospedale.

Sulle mura del reparto, proprio dove si affacciano le camere dei bambini si trovano disegnati una quindicina di animali. Tra gli altri, i piccoli pazienti possono ammirare il pavone, l’orso, la giraffa. Tutti loro si soffermano sempre incuriositi a osservarli, chiedendo i nomi degli animali o la loro storia.

E allora ecco che è venuta l’idea di realizzare il “Percorso Fantastico”, creato da Inspire Communication sc. Vicino a ogni animale è stato posizionato un Qr code che permette ai piccoli degenti di ascoltare il verso di quell’animale, vedere un video del suo habitat naturale, leggere o ascoltare una favola con quell’animale come protagonista.

Un simpatico progetto voluto per allietare il tempo di degenza dei bambini del reparto. Tempo che in ospedale sembra non scorrere mai. L’iniziativa è stata voluta e realizzata dall’Associazione Amici Bambini Cardiopatici, grazie ai contributi ricevuti per Natale 2023.

L’Associazione Amici Bambini Cardiopatici segue, dal 1991, il reparto di degenza di Cardiologia e Cardiochirurgia dell’ospedale Regina Margherita di Torino. In che modo? Innanzitutto grazie al supporto delle persone volontarie, che si alternano, a turni, in reparto. L’Associazione sostiene anche i costi di 4 appartamenti (affitti e utenze) messi a disposizione delle famiglie che arrivano da lontano.

Dona, inoltre, al reparto macchinari di ultima generazione per poter effettuare diagnosi più accurate o interventi più all’avanguardia sui piccoli pazienti. Lo scopo principale dell’Associazione è semplice: seguire i bambini e le loro famiglie. Le raccolte fondi dell’Associazione sono sempre dedicate a questo.