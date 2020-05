La prof.ssa Migliardo UniMe nominata Presidente del Consiglio Scientifico della COP nella Région Centre-Val de Loire Prof.ssa Federica Migliardo Messina, 19 maggio 2020 – La prof.ssa Federica Migliardo, ordinario del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche e Ambientali dell’Università di Messina, è stata nominata Presidente del Consiglio Scientifico della COP regionale nella Région Centre-Val de Loire (Francia). La Région Centre-Val de Loire ha lanciato la prima COP regionale, a immagine delle COP nazionale e internazionale, per mobilitare e coordinare le iniziative promosse da tutti gli attori della regione nei settori climatico e ambientale. Le COP si collocano nell’ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici con l’obiettivo condiviso di definire stato dell’arte, responsabilità, azioni e regole di attuazione dell’Accordo di Parigi per il Clima del 2015. La docente UniMe è da tempo impegnata in questi settori a livello internazionale e nazionale, nell’ambito di diversi progetti che porta avanti con il gruppo di ricerca del prof. Salvatore Magazù, ordinario del Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra.

