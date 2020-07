Promozione della salute femminile. Open Day in Humanitas con consulti ed esami gratuiti

Varese, 7 luglio 2020 – Anche quest’anno torna l’(H)Open Week organizzato da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. L’iniziativa, fissata per il 22 aprile, è stata posticipata a luglio a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“È un’occasione importante per tutte le donne – sottolinea Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda – per confermare e rilanciare oggi più che mai il tema della prevenzione. Il Covid-19 ha allungato le liste d’attesa negli ospedali, mentre alcuni esami e visite rischiano tuttora di saltare”.

Secondo quanto calcolato dal Crems, il Centro di ricerca di economia e management in Sanità dell’Università Carlo Cattaneo di Castellanza (Va), in questi mesi di emergenza sono saltati 12,5 milioni di esami diagnostici, 20,4 milioni di analisi del sangue, 13,9 visite specialistiche e oltre 1 milione di ricoveri.

“È proprio in questo contesto – conclude la dottoressa Merzagora – che, in attesa di provvedimenti mirati, un terzo delle strutture del circuito Bollini Rosa ha deciso di aderire a questa iniziativa dopo avere fronteggiato l’emergenza. In questa fase, in cui prevale la speranza di tornare presto alla normalità, l’adesione del nostro network è sicuramente un segnale positivo di attenzione verso i cittadini e di voglia di ricominciare più forti di prima”.

Humanitas Mater Domini ha aderito con entusiasmo all’iniziativa riorganizzando, per sabato 18 luglio, consulti ed esami gratuiti dedicati alle donne. Diverse sono le aree specialistiche coinvolte: ginecologia, ostetricia, oculistica, dietologia.

Programma delle iniziative

CONSULTI

Ore 10.00 – 12.00

Contraccezione e sessualità. Come vivere la sessualità in modo consapevole? Quali sono i metodi contraccettivi per una sessualità serena e responsabile? Uno specialista per te: la dottoressa Elena Corradini (Ginecologa)

Come vivere la sessualità in modo consapevole? Quali sono i metodi contraccettivi per una sessualità serena e responsabile? Uno specialista per te: la dottoressa Elena Corradini (Ginecologa) Menopausa e i cambiamenti nella donna. Come affrontare questa nuova fase della vita? Quali i cambiamenti? Uno specialista per te: la dottoressa Emanuela Giorgetti (Ginecologa)

Come affrontare questa nuova fase della vita? Quali i cambiamenti? Uno specialista per te: la dottoressa Emanuela Giorgetti (Ginecologa) Ovaio-policistico e menopausa: un aiuto dall’alimentazione. Dieta e stile di vita possono ridurre l’incremento di peso e prevenire le vampate? Alimentazione e attività fisica possono migliorare l’insulinoresistenza, meccanismo patologico alla base dell’ovaio policistico? Uno specialista per te: la dottoressa Laura Carabelli (Dietologa)

ESAMI

Ore 9.30 – 12.30

Valutazione occhio secco. Soffri di eccessiva lacrimazione agli occhi? Fastidio alla luce? Bruciore? Hai la sensazione di avere un corpo estraneo nell’occhio? Uno specialista per te: la dottoressa Monica Ragazzini (Oculista). L’iniziativa è riservata alle donne in menopausa o che si stanno apprestando a vivere questo delicato momento.

Ore 11.45 – 12.45

Pap test. (Riservato a donne dai 25 ai 64 anni, che non abbiano eseguito un pap test negli ultimi 3 anni)

Come partecipare?

La partecipazione è gratuita, previa prenotazione online a partire da lunedì 6 luglio (sino esaurimento posti disponibili) sul sito www.materdomini.it, sezione news.