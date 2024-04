I chirurghi epato-biliari del Gemelli fanno scuola al West China Hospital Roma, 22 aprile 2024 – La Fondazione Policlinico Agostino Gemelli e l’Università Cattolica del Sacro Cuore fanno scuola anche in Cina. È successo la scorsa settimana con le letture magistrali tenute dal prof. Felice Giuliante, (Ordinario di Chirurgia Generale UCSC e Direttore della UOC di Chirurgia Epato-Biliare di Fondazione Policlinico Gemelli, afferente al Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, diretto dal prof. Sergio Alfieri), presso il West China Hospital di Chengdu, della Sichuan University, una grande regione nel sud-ovest della Cina, nell’ambito del congresso “Liver Minimally Invasive Technology International Training Course & 2024 China HPB Innovation Conference”, organizzato dal prof. Wu Hong, Direttore del Dipartimento di Chirurgia Epato-bilio-pancreatico e Trapianti, e Vice Direttore Generale dell’Ospedale. Durante il Corso, frequentato da chirurghi di 13 Paesi di tutto il mondo, il prof. Giuliante ha inoltre effettuato insieme al prof. Francesco Ardito (docente dell’Università Cattolica, della UOC di Chirurgia Epato-Biliare di FPG) un complesso intervento di chirurgica laparoscopica per epatocarcinoma su cirrosi, al quale hanno assistito in diretta streaming oltre 26mila persone. “Il rapporto con il West China Hospital, prestigioso istituto di cura e di ricerca pubblico di scienze mediche di livello mondiale – ricorda il prof. Giuliante – è iniziato lo scorso anno, quando abbiamo effettuato un intervento di resezione epatica laparoscopica in diretta dal nostro Policlinico. Dopo quell’incontro abbiamo ricevuto l’invito a partecipare al Corso di formazione del West China Hospital in Chirurgia mininvasiva del fegato del 2024. Inoltre, abbiamo avuto incontri con Il Direttore Generale del West China Hospital, il prof. Luo Fenming, oltre che con il prof. Wu, al fine di stabilire collaborazioni scientifiche e di formazione tra le nostre istituzioni”. Il West China Hospital è considerato uno dei migliori ospedali della Cina, vi lavorano oltre 12mila persone e ha oltre 4.300 posti letto. I ricoveri nel 2023 sono stati circa 351mila, le visite ambulatoriali 8,9 milioni e gli interventi chirurgici effettuati 251.000.

