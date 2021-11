FaiLuceSulDiabete, al via campagna di informazione sull’equità di accesso alle cure

Roma, 12 novembre 2021 – Sabato 13 novembre, nella splendida cornice dell’Isola Tiberina a Roma, prende il via la campagna #FaiLuceSulDiabete, promossa dall’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e dalla Società Italiana di Diabetologia (SID). Per tutta la giornata di sabato, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, presso l’Isola Tiberina, il camper AMD-SID sarà a disposizione dei cittadini romani per fornire informazioni e consigli personalizzati su corretta alimentazione e attività fisica, e per sensibilizzare sui danni alla salute derivanti dalla conduzione di errati stili di vita.

Gli appuntamenti targati AMD-SID non finiscono qui: alle ore 18.00, alla presenza di Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute e di Angelo Tanese, Direttore dell’ASL Roma 1, insieme ai Presidenti Regionali Lazio Elisa Forte (AMD) e Frida Leonetti (SID) e ai referenti per la GMD delle stesse società, Lelio Morviducci (AMD) e Simona Frontoni (SID), sarà illuminata di blu una facciata dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma. Prenderà parte alla manifestazione, in qualità di madrina, Anna Fendi, che porterà la sua testimonianza per sensibilizzare sulle tante necessità delle persone colpite da questa patologia.

Dal 10 novembre, la campagna #FaiLuceSulDiabete è attiva sui canali social delle due Società Scientifiche, che invitano tutti gli italiani con diabete, ma non solo, ad accendere una candela o una luce sui propri davanzali, scattare una foto e pubblicarla con l’hashtag #FaiLuceSulDiabete taggando i profili Facebook: @AMDAssociazioneMediciDiabetologi e @Fondazione Diabete Ricerca Onlus.