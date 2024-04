Tecnologie digitali sanitarie, al via il progetto di ricerca europeo EDiHTA

Roma, 19 aprile 2024 – Si terrà presso il Ministero della Salute e nel campus di Roma dell’Università Cattolica nei giorni 22 e 23 aprile 2024 il kick-off meeting del Progetto di ricerca europeo EDiHTA (The first European Digital Health Technology Assessment framework co-created by all stakeholders along the value chain).

Il Progetto, finanziato con 8 milioni di Euro nell’ambito del Programma quadro “Horizon Europe” per la ricerca e l’innovazione 2021-2027, è finalizzato alla messa a punto di uno specifico metodo di Health Technology Assessment (HTA) applicato alle tecnologie sanitarie digitali (DHTs).

EDiHTA intende, con la creazione di uno specifico framework di valutazione HTA per le tecnologie digitali sanitarie, supportare sia le Agenzie di HTA nei loro processi di valutazione che i produttori, per lo sviluppo di DHTs realmente efficaci per i pazienti e che possano essere integrati nei loro percorsi clinici.

Il consorzio di EDiHTA comprende 16 partners da 10 Paesi europei (Belgio, Danimarca, Germania, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svizzera) con expertise nel campo dell’HTA/DHTs. Per l’Italia, oltre al coordinamento di progetto da parte dell’UCSC di Roma, il consorzio annovera anche l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS), da tempo fortemente impegnata nella digitalizzazione in ambito sanitario nel nostro Paese.

Il ruolo di AGENAS, anche nel suo ruolo di Agenzia Nazionale per la Sanità Digitale, è quello in particolare di favorire il trasferimento dei risultati del progetto nella operatività delle Agenzie di HTA europee. Nella riunione dell’Head of Agencies Group che si è appena tenuta a Brussels il 16 e 17 aprile, Agenas ha presentato il progetto e ha chiesto, ed ottenuto, la disponibilità a collaborare di 32 Agenzie di HTA nella analisi dei loro fabbisogni di valutazione delle DHTs, in modo da costruire un sistema che possa realmente soddisfare ed essere utilizzato a livello europeo nei diversi Paesi.

Il kick-off meeting di EDiHTA avrà inizio nel pomeriggio del lunedì 22 aprile (14.30-18.30) presso la sede del Ministero della Salute (Lungotevere Ripa) e prevede la presentazione del Progetto a cura dei due Principal investigator, il prof. Americo Cicchetti, Ordinario di Organizzazione aziendale all’Università Cattolica e Direttore Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, e il prof. Dario Sacchini, Associato di Medicina legale e Bioeticista all’Università Cattolica, cui seguirà una riflessione sull’attuale situazione dell’HTA a livello europeo a cura del dott. Marco Marchetti, Dirigente della U.O.C. HTA di AGENAS e vicecoordinatore per i dispositivi medici dal Gruppo di coordinamento degli Stati membri UE sull’Health Technology Assessment (HTACG).

Il pomeriggio si concluderà con un Workshop sul coinvolgimento degli stakeholder in EDiHTA a cura dell’Ing. Manos Tsiasiotis (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi sanitari (ALTEMS) dell’Università Cattolica e Project Manager di EDiHTA, e della prof.ssa Wija Oortwijn, docente presso il Dipartimento di Health Evidence del Radboud University Medical Center (RUMC) di Nijmegen, Olanda e Past President di Health Technology Assessment International).

La giornata del 23 aprile nel campus di Roma (09.00-16.30) sarà specificamente dedicata agli aspetti operativi di EDiHTA con la illustrazione degli obiettivi dei gruppi di lavoro (Workpackages (WPs) di progetto: WP1: Project coordination and innovation management, WP2: Data security and privacy policy requirements, WP3: EDiHTA framework design, WP4: EDiHTA framework development, WP5: EDiHTA framework digitalisation, WP6: EDiHTA framework piloting, WP7: EDiHTA outreach, WP8: EDiHTA education/exploitation.