Prevenzione e lotta all’AIDS, la dott.ssa Sighinolfi dell’Aou Ferrara nuova presidente Commissione tecnico-scientifica regionale Dott.ssa Laura Sighinolfi Ferrara, 29 novembre 2019 – La dott.ssa Laura Sighinolfi (Responsabile dell’Unità Semplice Sezione HIV/AIDS dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara) è stata nominata Presidente della Commissione tecnico-scientifica regionale per gli interventi di prevenzione e lotta contro l’AIDS. La carica le è stata assegnata alla luce della comprovata professionalità ed esperienza maturata sull’argomento. La nuova Commissione, la cui durata è di 3 anni a decorrere dalla data di insediamento, è costituita da esperti di alto profilo ed esperienza in ambito di prevenzione, cura e assistenza delle persone HIV+ o affette da AIDS, in rappresentanza della Regione, delle Aziende Sanitarie e delle Associazioni di volontariato presenti nel territorio. La Commissione, inoltre, ha il compito di supportare la Giunta regionale nella definizione – sul piano metodologico e operativo – delle proprie politiche socio-sanitarie su questa materia (tenuto conto dei continui mutamenti che investono tale fenomeno quanto a diffusione e modalità di prevenzione, diagnosi e cura) e dovrà collaborare alla predisposizione della relazione tecnica sull’evoluzione della malattia e sulla efficacia degli interventi adottati per combatterla e prevenirla.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 94 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...