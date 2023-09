Prevenzione del tumore al seno, visite e valutazioni gratuite all’ospedale Koelliker Dott.ssa Maria Francesca Simonetta Torino, 21 settembre 2023 – La prevenzione e la diagnosi precoce sono la chiave per combattere il tumore al seno. A ottobre torna il mese dedicato alle campagne di sensibilizzazione ed educazione sul tema. Anche Ospedale Koelliker di Torino si tinge metaforicamente di rosa e mette a disposizione delle donne le competenze dei suoi specialisti con una giornata gratuita dedicata all’informazione e alla prevenzione. Sabato 14 ottobre l’equipe di radiologi specializzati in diagnostica precoce del tumore al seno e l’equipe di ginecologi dell’ospedale saranno a disposizione di chi vorrà partecipare per un momento di divulgazione e confronto seguito da visite e valutazioni individuali gratuite. Dott. Pierpaolo Campanino Il dott. Pierpaolo Campanino, responsabile della Diagnostica Senologica, e la dott.ssa Maria Francesca Simonetta responsabile del reparto di Ginecologia raccontano: “La prevenzione del tumore al seno è una responsabilità di ogni donna e della società, la consapevolezza del proprio corpo, l’adozione di uno stile di vita sano e la partecipazione a una diagnostica precoce e a controlli regolari sono tutti passi fondamentali per ridurre il rischio di questa malattia. Le continue ricerche e le strategie di prevenzione possono aiutare a ridurre i rischi poiché contribuiscono a individuare precocemente i sintomi e migliorare notevolmente le prospettive di guarigione”. Gli esperti aggiungono 5 consigli e buone prassi al fine di prevenire la comparsa di tumore al seno o di diagnosticare precocemente la malattia: Conoscere la propria storia familiare ai fini della prevenzione perché si possono mettere in atto delle azioni preventive mirate che possono salvare la vita prima della comparsa di sintomi. Anamnesi personale e conoscenza del proprio corpo: le donne dovrebbero familiarizzare con la forma e la consistenza dei loro seni. L’autoesame del seno mensile è una pratica importante che può aiutare a individuare eventuali cambiamenti o anomalie. In caso si notassero questi cambiamenti è essenziale consultare immediatamente un medico. Mantenere uno stile di vita sano è cruciale nella prevenzione del tumore al seno. Un’alimentazione equilibrata, con una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali e proteine magre, può contribuire a ridurre il rischio di cancro al seno. Ridurre il consumo di cibi ad alto contenuto calorico, zuccheri raffinati e grassi saturi è altamente raccomandato. Molto importante è l’esercizio fisico, con un’attività fisica regolare settimanale. Da evitare il fumo e l’eccesso di alcol. Visita clinica: è fondamentale sottoporsi con regolarità a una visita clinica dal proprio medico di base o da uno specialista che controlli lo stato di salute della donna nel suo complesso. Screening regolari con la diagnostica per immagine: i controlli mammografici e di diagnostica ultrasonica come l’ecografia mammaria sono una parte essenziale della prevenzione del tumore al seno. Le linee guida indicano che le donne con un’età inferiore ai 40 anni dovrebbero sottoporsi regolarmente a un’ecografia mammaria e una visita senologica mentre donne sopra i 40 anni devono intraprendere un percorso di diagnosi precoce composto da visita senologica, mammografia ed ecografia mammaria.

