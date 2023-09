Il potere delle radiazioni e dell’intelligenza artificiale. AIFM partecipa a Trieste Next 2023

Trieste, 21 settembre 2023 – L’Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria (AIFM) sarà tra i protagonisti della dodicesima edizione del Trieste Next, il Festival della Ricerca Scientifica, in programma dal 22 al 24 settembre proprio nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

Il tema della manifestazione di quest’anno è “UN MONDO NUOVO. Scienza, cultura e innovazione per un futuro sostenibile” e, come da tradizione, darà voce a scienziati, umanisti e grandi personalità provenienti dall’Italia e dal mondo, grazie a una serie di eventi, tavole rotonde e iniziative aperte al pubblico e alle scuole.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del settore, oltre che un’occasione di dialogo e di confronto sul futuro della scienza, con uno sguardo attento rivolto al tema della sostenibilità e, grazie all’AIFM, della fisica in medicina.

L’AIFM, infatti, sarà presente alla manifestazione insieme al Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Trieste, in collaborazione con la Struttura di Fisica Sanitaria dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina di Trieste (ASUGI) e la Sezione di Trieste dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), organizzando un’iniziativa speciale rivolta agli studenti delle scuole secondarie di I grado.

Il progetto, intitolato “Tra fisica e medicina: il potere delle radiazioni e dell’intelligenza artificiale”, mira a guidare i partecipanti in un percorso conoscitivo alla scoperta delle applicazioni della fisica in medicina, esplorando diverse tematiche: dall’impiego delle radiazioni nella pratica clinica, inclusi i trattamenti per la cura dei tumori, alle applicazioni delle recenti ricerche scientifiche e dell’intelligenza artificiale come supporto alla diagnosi di patologie specifiche.

Obiettivo è far conoscere al pubblico, ma soprattutto ai più piccoli, il ruolo del fisico medico nell’ambito diagnostico e terapeutico, nello sviluppo delle nuove tecnologie e nella ricerca scientifica.

Gli alunni potranno partecipare a un laboratorio ludico-ricreativo nella mattinata di venerdì 22 settembre e a uno dei 13 laboratori interattivi allestiti nella tensostruttura di Piazza Unità ispirato ai SUPEREROI DELLE RADIAZIONI. Potranno divertirsi con un gioco dell’oca dove saranno discusse, tramite la storia dei singoli supereroi, diverse tematiche della fisica medica: dalla radiobiologia alle nanotecnologie, dalle applicazioni mediche dei raggi X e dei raggi gamma all’intelligenza artificiale.

Dietro ogni supereroe vi è infatti una scoperta scientifica che gli ha permesso di ottenere dei superpoteri: l’Intelligenza Artificiale per Iron Man, i Raggi Gamma per Bruce Banner/Hulk, i Raggi X per il ragno di Peter Parker/Spider Man, i Campi Magnetici per Magneto, la radioattività per Daredevil, le nanotecnologie per Ant-Man… Al termine dell’attività verrà consegnato a ogni ragazzo un mini-album delle figurine dei supereroi.