Prevenzione e terapia del coronavirus. Webinar dell’Università di Torino Torino, 26 maggio 2020 – L’Accademia di Medicina di Torino, avendo dovuto interrompere i suoi appuntamenti scientifici, li riprenderà giovedì 28 maggio alle ore 18.00 in modalità virtuale con una riunione dal titolo “La prevenzione e la terapia del coronavirus”. Dopo l’introduzione di Giancarlo Isaia, Presidente dell’Accademia di Medicina, interverranno Enzo Medico sul tema “Coronavirus e Ipovitaminosi D”, Dario Roccatello e Savino Sciacca su “Effetti del Tolicizumab nell’infezione severa”; Daniela Silengo e Chiara Bertino porteranno una testimonianza della loro esperienza nella rianimazione dell’Ospedale Giovanni Bosco e, dopo una discussione generale, alla quale potranno partecipare via chat tutte le persone collegate, Giovanni Di Perri concluderà la riunione. La partecipazione è libera e, per accedervi da PC, tablet o telefonini sarà sufficiente collegarsi al sito dell’Accademia di Medicina (www.accademiadimedicina.unito.it) dove sarà posto in evidenza un link cliccando il quale si aprirà una pagina dove effettuare la registrazione, inserendo nelle apposite caselle nome, cognome e indirizzo mail senza necessità di scaricare l’applicazione.

