Medicina rigenerativa, primo Master di UniTO per formare professionisti nel campo delle cellule staminali Torino, 4 agosto 2020 – Si sono aperte le iscrizioni alla prima edizione del Master Universitario di II livello Cellule Staminali in Medicina Rigenerativa e Management della Cell Factory istituito dall’Università degli Studi di Torino, promosso dal Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute e diretto dalla Prof.ssa Fiorella Altruda. Di durata annuale – si svolgerà dal novembre 2020 al novembre 2021 – il Master intende trasferire competenze tecniche e manageriali per formare professionisti qualificati in medicina rigenerativa e nel management della Cell Factory. Complessivamente corrisponde a un totale di 60 crediti formativi universitari (CFU). La sede delle attività didattiche del Master sarà il Centro Interdipartimentale per le Biotecnologie Molecolari (MBC) di via Nizza 52 a Torino. La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 30 settembre; la graduatoria sarà pubblicata il 15 ottobre. Agli studenti verranno fornite nozioni riguardanti le cellule staminali, la rigenerazione endogena e sperimentale, le tecnologie d’avanguardia e la loro interfaccia con le terapie molecolari, le tecnologie staminali, l’ingegneria tissutale e l’uso di biomateriali innovativi, le metodiche di prelievo, espansione, coltura, manipolazione, monitoraggio, conservazione e tracciabilità di cellule umane, le esigenze normative di queste tecnologie emergenti, le normative in ambito clinico/farmaceutico e la gestione del Sistema della Qualità. Verrà anche affrontato l’argomento del trasferimento tecnologico delle biotecnologie nelle istituzioni pubbliche e private. Sono inoltre previsti cinque workshop tematici e un tirocinio pratico presso enti/aziende, istituti ospedalieri e cell factory. Il programma dettagliato è consultabile sul sito del Master. Dato lo scenario di incertezza legato all’emergenza sanitaria, al fine di garantire la continuità della didattica le attività del Master potrebbero iniziare in modalità online.

