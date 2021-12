Paolo Foggi nominato Chair dello Scientific Advice Working Party dell’EMA Dott. Paolo Foggi Roma, 16 dicembre 2021 – Paolo Foggi, Direttore del Settore Innovazione e Strategia del Farmaco di AIFA, è stato eletto a larga maggioranza Chair dello Scientific Advice Working Party (SAWP) dai membri del Comitato per i Prodotti Medicinali per Uso Umano (CHMP) di EMA. “La disponibilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco a candidare il dott. Foggi ad un ruolo così prestigioso e di grande impegno dimostra che l’Italia non solo vuole rimanere protagonista nel sistema regolatorio europeo, ma vuole potenziare il proprio ruolo. La nomina di Paolo è un traguardo personale di un collega stimatissimo a tutti i livelli, ma anche un successo dell’Italia, grazie a tutti i professionisti italiani, interni ed esterni ad AIFA, che hanno lavorato nel corso di tutti questi anni alle attività dell’EMA”, ha commentato soddisfatto Armando Genazzani, membro italiano del CHMP. Il SAWP fornisce consulenza sullo sviluppo dei medicinali e offre inoltre supporto all’impiego di nuove tecnologie, nuovi endpoints o metodi innovativi di sviluppo di farmaci mediante appositi qualification advice. È inoltre collegato con una vasta rete di esperti esterni e rappresentanti dei pazienti provenienti da tutta la Comunità Europea. Il SAWP è direttamente coinvolto nelle iniziative e nei progetti dell’EMA volti ad accelerare la disponibilità dei nuovi farmaci. “Il coordinamento di un gruppo di lavoro strategico come il SAWP rappresenta un incarico di grande responsabilità – ha sottolineato Foggi – e un ambito importante di collaborazione europea per lo sviluppo di farmaci innovativi basato su evidenze scientifiche affidabili a beneficio dei pazienti”. La nomina avrà effetto da marzo 2022.

Condividi la notizia con i tuoi amici Torna alla home page articolo letto 319 volte

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

Potrebbe anche interessarti...