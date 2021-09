Malattia di Alzheimer, attivo il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Aou di Ferrara

Ferrara, 21 settembre 2021 – Oggi, martedì 21 settembre 2021, si celebra la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’Alzheimer’s Disease International. L’obiettivo di questa ricorrenza è quello di accrescere la sensibilità e la consapevolezza su una condizione patologica che colpisce un gran numero di persone e che ha un impatto di grande portata anche sulle loro famiglie.

In Italia le stime epidemiologiche vedono circa 1,2 milioni di persone ammalate di Alzheimer. Anche i dati relativi alla Regione Emilia-Romagna e alla provincia di Ferrara vedono un numero elevato di soggetti affetti da questa patologia che, solo nella provincia ferrarese, si stima colpire 5.3 soggetti ogni 1.000 abitanti.

“Anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, attraverso il lavoro del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze – afferma la dott.ssa Daniela Gragnaniello, responsabile del Servizio – è quotidianamente impegnata nel trattamento di questa patologia. I professionisti del Centro intervengono in tutte le fasi del percorso diagnostico assistenziale, rispondendo alle esigenze dei pazienti in modo tempestivo e coordinato con la Rete dei Servizi presenti sul territorio. È possibile, attraverso l’accesso ai servizi ed ambulatori del S. Anna, effettuare tutte tappe del complesso percorso diagnostico, garantendo la presa in carico e la continuità terapeutica. Il collegamento con la Rete dei Servizi territoriali, permette inoltre di definire per ciascun paziente il setting di interventi più appropriato”.

Presso l’ospedale di Ferrara è sempre alta l’attenzione alle esigenze del paziente e della sua famiglia e tale sensibilità trova concretezza anche nella collaborazione con l’associazione AMA (Associazione Malattia Alzheimer).