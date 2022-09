Le tecnologie che aiutano la nostra salute

Le tecnologie emergenti come i robot industriali, l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico stanno avanzando a rotta di collo. Questi progressi hanno il potenziale di migliorare la velocità, la qualità e il costo dei beni e dei servizi, ma anche quello di spostare un gran numero di lavoratori.

Oltre a queste tecnologie, possiamo anche osservare come il mondo sia cambiato dall’arrivo del primo smartphone. Nessuno avrebbe immaginato 50 anni fa che sarebbe stato possibile telefonare, videochiamare o giocare a giochi come i casino online con il proprio telefono.

Torniamo ora a vedere quali sono alcune delle tecnologie che possono servire anche a migliorare la nostra salute.

RPM – Monitoraggio remoto del paziente

Il monitoraggio remoto del paziente (RPM) consente ai medici di sapere cosa sta succedendo a un paziente senza essere fisicamente presenti. L’RPM offre molti vantaggi, tra cui il miglioramento dei risultati dei pazienti, tempi di risposta più rapidi e un significativo risparmio sui costi nel tempo. Infatti, l’RPM integra la telemedicina, riducendo la necessità di spostamenti dei pazienti e diminuendo i rischi per tutti.

Varie forme di RPM sono state approvate per il rimborso nell’ambito della legislazione Medicare dopo il periodo che abbiamo passato tutti negli ultimi due anni, aumentando di fatto la popolarità di questa nuova tecnologia.

Secondo Prevounce, un fornitore di software medico, si stima che 23,4 milioni di pazienti utilizzeranno una qualche forma di monitoraggio remoto dei pazienti. La pressione sanguigna, il peso, la frequenza cardiaca e la glicemia sono i parametri più comunemente monitorati, tutti senza la necessità di recarsi in un ufficio o in un laboratorio.

Questa pratica sta diventando così popolare che l’88% dei fornitori di servizi sanitari ha investito o sta considerando di aggiungere l’RPM alla propria attività, secondo un sondaggio.

AI – Intelligenza Artificiale

Nel settore sanitario, l’intelligenza artificiale (AI) può assumere molte forme. L’apprendimento automatico è utilizzato per valutare grandi quantità di dati sui pazienti e altre informazioni, che è la tendenza principale dell’IA nel settore sanitario nel 2022. I programmatori possono imitare il pensiero umano creando algoritmi su misura e scrivendo programmi che sembrano pensare, imparare, prendere decisioni e agire.

Questo non significa che i robot senzienti iniziano a fornire assistenza medica. Tuttavia, implica che ai medici potranno essere suggerite diagnosi, farmaci e piani di trattamento basati sulle specifiche cartelle cliniche, sulla storia e sui sintomi attuali del paziente. I medici avranno sempre l’ultima parola, ma i dati saranno a loro disposizione.

In generale, i dirigenti del settore sanitario possono utilizzare i risultati di questa analisi solida e completa dei dati sanitari per migliorare i risultati dei pazienti, ridurre i costi e aumentare la soddisfazione del personale.

Tecnologia nella salute mentale

Nell’ultimo anno sono emerse diverse nuove tecnologie che possono contribuire al trattamento delle esigenze dei pazienti in materia di salute mentale. Sebbene la maggior parte delle valutazioni e dei trattamenti iniziali richiedano ancora i servizi di un medico, i pazienti hanno ora accesso a ulteriori strumenti che li aiutano a migliorare la loro salute mentale tra un appuntamento e l’altro.

La terapia cognitivo-comportamentale (CBT), un metodo terapeutico tradizionale, è stata ampiamente adottata e utilizzata nelle terapie digitali con un successo significativo nell’aiutare i pazienti a modificare il loro comportamento quando viene utilizzata insieme alla terapia virtuale o di persona.

I videogiochi sono un’altra nuova tecnologia utilizzata per la salute mentale. La FDA ha recentemente approvato EndeavorRX, il primo e unico videogioco con prescrizione medica progettato per trattare l’ADHD nei bambini di età compresa tra gli otto e i dodici anni. Negli studi clinici, il 73% dei partecipanti ha riportato un miglioramento della capacità di attenzione dopo un solo mese di trattamento, senza effetti collaterali negativi.

Le terapie digitali sopra citate sono particolarmente adatte a fornire un’assistenza continua di alta qualità per la salute mentale. Alcune app sono sempre più in grado di completare la presa in carico del paziente e di fornire una diagnosi iniziale prima che il paziente si incontri con un medico.