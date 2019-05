Smart Peak Flow, il nuovo modo di monitorare l’asma

Informazione pubblicitaria

Controllo dell’asma più preciso, semplice e veloce. Come funziona il rivoluzionario misuratore di picco di flusso digitale per smartphone Apple e Android

Partiamo da un dato: 3 milioni di italiani soffrono d’asma. Questo numero aumenta vertiginosamente se consideriamo il numero di persone asmatiche a livello mondiale arrivando a toccare quota 300 milioni.

I numeri dell’asma. Una sorpresa…

Quello che sorprende, però, non è tanto il numero elevato di pazienti affetti da questa fastidiosa patologia infiammatoria dell’apparato respiratorio quanto, piuttosto, la mancanza di cure e monitoraggio per 1 paziente su 5 che si traduce in una crisi acuta. Tanto che, nell’ultimo anno, il 37% è dovuto ricorrere alla medicina d’urgenza. Cosa sostanzia questi numeri? Il 71% degli asmatici si cura con una terapia inalatoria, ma solo il 28% lo fa tutti i giorni, il 43% solamente al bisogno (Dati Doxa).

Che cosa è Smart Peak Flow

Smart Peak Flow è il rivoluzionario misuratore di picco di flusso digitale è il dispositivo che può fare riscrivere queste cifre. Perché permette ai pazienti di registrare il picco di flusso espiratorio (Pef), ovvero la velocità massima con cui l’aria può essere espulsa dai polmoni dopo una inspirazione completa, comodamente con il proprio smartphone Apple e Android e condividere i risultati in tempo reale con il proprio allergologo.



Rivoluzionario perché finalmente offre la possibilità al medico di controllare le variazioni del grado di broncocostrizione del paziente per stabilire tempestivamente se il programma terapeutico sta funzionando e favorire la conoscenza da parte del paziente della sua malattia migliorando così la capacità di autogestione dell’asma.

Tutto in tempo reale e con pochissimi tap.

Asma: le linee guida per le terapie

Dopo che l’asma viene diagnosticata, le linee guida prevedono che il paziente misuri il proprio picco di flusso 2 volte al giorno, una la mattina e una la sera. Le misurazioni vanno annotate su un diario in modo che il medico possa avere un’indicazione sulla gravità della malattia. Il medico, grazie ai valori di picco di flusso, varierà il trattamento fino a che il paziente non avrà una PEF nella norma o quantomeno non riuscirà ad avere un picco di flusso massimo registrato più alto dei valori precedenti.



Una volta adeguata la terapia il paziente dovrà registrare ogni 3 giorni, ogni settimana oppure ogni 10 giorni il proprio picco di flusso in modo da poter individuare oscillazioni importanti e cercare di prevenire un attacco asmatico.

La differenza tra Smart Peak Flow e i misuratori di picco di flusso convenzionali

Avete presente i misuratori di picco di flusso convenzionali? Non sono altro che un tubo cilindrico fornito di boccaglio nel quale l’aria espirata dal paziente muove un pistone collegato ad una molla che fa spostare un cursore su una scala graduata.



In pratica questi piccoli tubi di plastica, se correttamente tarati, segnano un valore che va poi riportato manualmente su un diario che, successivamente, bisogna portare al proprio allergologo.

Come funziona Smart Peak Flow

Il misuratore di picco di flusso digitale per smartphone Smart Peak Flow riscrive le regole del monitoraggio dell’asma perché consente al paziente di misurare le oscillazioni del picco su base settimanale, trimestrale e annuale.



Basta inserire Smart Peak Flow nell’ingresso jack dello smartphone o del tablet (nel caso il vostro cellulare non abbia un jack, come i nuovi iPhone, potrete utilizzare un comune adattatore). Grazie alla app di gestione gratuita (in italiano) disponibile per dispositivi Android e Apple, Smart Peak Flow guiderà il paziente passo dopo passo nella registrazione, consentendo poi di condividere i risultati con il proprio allergologo generando un file .pdf o .xls da inviare via mail comodamente tramite l’applicazione.

Scarichi la app e soffi. Niente di più semplice.

Il dispositivo vi ricorderà di eseguire la registrazione tramite una notifica della app di gestione gratuita e terrà in memoria tutte le PEF eseguite nell’arco di un anno. Smart Peak Flow genera un grafico con i valori di picco di flusso registrati che semplificheranno il compito a medici e pazienti. Tutto più preciso, semplice e veloce.

Smart Peak Flow è distribuito in esclusiva per l’Italia da Ippocrateshop.

