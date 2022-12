Diventare psicologo: ecco qual è l’iter in Italia

Vorresti diventare uno psicologo? In questo caso c’è un iter ben definito da seguire per poter svolgere la professione in Italia. Iniziamo con il dire che per diventare psicologo, prima di tutto, devi avere una laurea magistrale in Psicologia. Questo ti porterà a dover svolgere un tirocinio professionalizzante della durata di un anno. Infine, una volta che avrai terminato quest’esperienza professionale, dovrai sostenere l’Esame di Stato che ti abiliterà a svolgere la professione.

Cosa devo studiare per diventare psicologo in Italia?

Quindi, come abbiamo anticipato, per poter lavorare come psicologo in Italia devi essere in possesso della laurea magistrale in Psicologia, che otterrai dopo un percorso di studi di cinque anni. Infatti, la laurea triennale in Psicologia ti consentirà esclusivamente di accedere all’esame di Stato per diventare dottore in tecniche psicologiche. Questa però non sarà abbastanza per diventare psicologo, in quanto è necessaria la magistrale.

Dunque, se vuoi diventare uno psicologo, dopo la laurea triennale dovrai iscriverti ad un percorso magistrale, scegliendo tra diverse discipline: Psicologia Clinica, Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, Psicologia della Comunicazione e del Marketing.

È importante sottolineare che potrai seguire il percorso di studi in psicologia anche online, attraverso le Università telematiche che ci sono in Italia. Queste, solitamente, non richiedono di svolgere un test d’ingresso e, di conseguenza, rendono l’accesso più semplice. In ogni caso, per scegliere l’università giusta per te, ti consigliamo di controllare se questa è riconosciuta dal MIUR.

Cosa fare dopo la laurea per diventare psicologo?

Ora che hai capito qual è il percorso di laurea previsto per diventare uno psicologo, dobbiamo capire cosa dovrai fare dopo la laurea. Come abbiamo anticipato, dovrai svolgere un tirocinio professionalizzante della durata di un anno, per poi partecipare all’esame di Stato.

Ci teniamo a sottolineare che se vorrai diventare dottore in tecniche psicologiche, il tirocinio previsto sarà di soli sei mesi. Dopodiché arriverai all’esame di Stato, che si compone di tre prove scritte e una prova finale orale nel caso dello psicologo e di due prove scritte, una prova pratica e una finale orale per diventare dottore in tecniche psicologiche.

Quanto guadagna uno psicologo?

Eccoci arrivati ad un’altra domanda che interessa a molte persone: quanto guadagna uno psicologo? In questo caso non possiamo forniti una risposta unica, in quanto molto dipende dalla specializzazione o dalla possibilità di esercitare o meno la libera professione.

Stando alle stime rilasciate dall’ENPAP – ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi – gli psicologi in libera professione guadagnano circa 21.200€ annui. Invece, coloro che lavorano come dipendenti, incassano in media 16.000€ all’anno.

Se vuoi diventare psicologo e lavorare in libera professione, ti consigliamo di rivolgerti ad un consulente fiscale, che ti farà scoprire le alternative più convenienti nel tuo caso specifico.

