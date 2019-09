Giornata nazionale per la sicurezza delle cure, sette infopoint in ASL3 Liguria

Genova, 16 settembre 2019 – Sono sette i punti informativi che domani, martedì 17 settembre in occasione della Giornata Nazionale per la Sicurezza delle Cure e delle Persone, Asl3 Liguria mette a disposizione dei cittadini per un focus pratico su tema.

Presso i punti informativi – disponibili nelle sedi distrettuali e presso l’ospedale Villa Scassi – Responsabili Infermieristici e Referenti del Rischio Clinico Aziendale saranno a disposizione dei cittadini con iniziative di comunicazione e sensibilizzazione riguardo a temi quali la corretta identificazione del paziente, la sicurezza della terapia farmacologica, la prevenzione delle cadute, la prevenzione delle lesioni da pressione.

Di seguito l’elenco delle sedi distrettuali con orario dalle 8.30 alle 10.30:

Distretto 8 – Pegli – atrio del Palazzo della Salute Martinez , via Pegli 41

Distretto 9 – Sampierdarena – atrio del Palazzo della Salute Fiumara, via Operai 80

Distretto 10 – Bolzaneto – atrio del Poliambulatorio, via Bonghi 6

Distretto 11 – Centro – atrio del Poliambulatorio, via Assarotti 35

Distretto 12 – Struppa – atrio del Palazzo della Salute Doria, via Struppa 150

Distretto 13 – Recco – atrio dell’Ex Ospedale, via Bianchi 1

Presso l’Ospedale Villa Scassi, il punto informativo sarà disponibile dalle ore 13.00 alle 15.00 nell’atrio del Padiglione 9.

L’iniziativa è promossa da Regione Liguria e Alisa.