Asl Roma 1, Open Day Ernia inguinale: visite specialistiche gratuite Roma, 2 febbraio 2024 – Nella mattina di domani 3 febbraio dalle 8.00 alle 13.00 al Nuovo Regina Margherita, si svolgerà un Open Day dedicato all’ernia inguinale. I pazienti adulti potranno accedere al servizio per ricevere visite specialistiche gratuite, con possibilità di immediato inserimento in lista d’attesa. Le visite, a cura dell’unità Day Surgery del Nuovo Regina Margherita e Chirurgia Generale del Santo Spirito, si svolgeranno dalle 8.00 alle 13.00 e la prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 06.60104566 dalle 12:30 alle 14:30. “Tutti i portatori di ernia inguinale che si prenoteranno – spiega il dott. Vincenzo A. Virno, Responsabile Day Surgery Nuovo Regina Margherita – verranno visitati e se c’è l’indicazione all’intervento chirurgico verranno inseriti in lista al Nuovo Regina Margherita se possono effettuare l’intervento in Day Hospital”. “Normalmente l’intervento e le dimissioni avvengono nel corso di un’unica giornata tranne per i pazienti che hanno delle problematiche mediche importanti per le quali è necessario il ricovero. Dopo l’operazione, superato il periodo di convalescenza che può durare, a secondo del tipo di attività, da una ventina di giorni a qualche mese, si possono riprendere tutte le normali abitudini”, conclude il dott. Virno.

