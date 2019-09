Sicurezza dei pazienti, gli IFO aderiscono alla campagna nazionale per un migliore percorso di cura Roma, 16 settembre 2019 – Una alleanza consapevole tra pazienti, cittadini e personale sanitario garantisce “la sicurezza del paziente 3 al cubo!”. Questo è il messaggio chiave che l’IFO, Regina Elena e San Gallicano, diffonde attraverso la Campagna di informazione, il 17 settembre, in occasione della prima Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita, promossa dal Ministero della Salute. Lo slogan della giornata nazionale è “Parliamo della sicurezza dei pazienti”.

“Promuovere l’attenzione e l’informazione sul tema della sicurezza delle cure fa parte della nostra attività quotidiana – dichiara Branka Vujovic, direttore sanitario IFO – Il nostro impegno come IRCCS è di studiare e migliorare le metodologie per un programma di gestione del rischio sempre più efficace e puntuale, che offra strumenti di prevenzione e monitoraggio, nonché modelli di apprendimento continuo, individuale e collettivo”. Gli IFO aderiscono con entusiasmo alla giornata, poiché il tema della sicurezza è particolarmente sentito e coinvolge molteplici attori: pazienti, cittadini e personale sanitario. La Campagna IFO si rivolge a tutti con indicazioni precise e messaggi di sensibilizzazione: se siamo pazienti o familiari, facciamoci coinvolgere attivamente nelle cure. Forniamo informazioni accurate sulla nostra storia medica e comunichiamo apertamente con il team sanitario. Poniamo domande per essere consapevoli del nostro stato di salute e del trattamento. Se siamo medici, infermieri, farmacisti, biologi, operatori sanitari, coinvolgiamo i pazienti nelle cure. Ascoltiamo i loro bisogni. “Lavoriamo” fianco a fianco con la persona assistita per creare una cultura della sicurezza aperta e trasparente. Siamo tutti protagonisti del miglior percorso di cura!

