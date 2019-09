Endocrinologia, premio “Young Investigator” alla dottoressa Campopiano dell’Aou pisana Pisa, 16 settembre 2019 – Ancora un premio all’Endocrinologia dell’Aou pisana e, in particolare, al gruppo oncologico diretto dalla professoressa Rossella Elisei. Si tratta del premio “Young Investigator” dell’Associazione tiroidea europea (ETA) vinto dalla giovane dottoressa Maria Cristina Campopiano a Budapest in occasione del 42° congresso europeo della società. La dottoressa Campopiano ha presentato i risultati di uno studio osservazionale sul micro carcinoma papillare della tiroide condotto appunto nell’Endocrinologia pisana e guidato dalla dottoressa Eleonora Molinaro. Lo studio è il primo in Europa su questo tema specifico ed è stato molto apprezzato dalla comunità scientifica tanto da meritare questo prestigioso premio internazionale.

