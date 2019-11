Delegazione dell’Università di Perugia in Vietnam per rafforzare collaborazione scientifica sulle piante medicinali

Perugia, 12 novembre 2019 – Una delegazione del Dipartimento di Medicina, costituita dal professor Domenico Delfino, presidente del Corso di Laurea in Infermieristica di Foligno, dalla dottoressa Isabella Muscari, assegnista, e dalla dottoressa Sabrina Adorisio, dottoranda, si è recata ad Hanoi, in Vietnam, per dare corso al progetto di ricerca di cooperazione scientifica e tecnologica sulle piante medicinali della tradizione medica Vietnamita.

Il progetto, sostenuto dal Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale come progetto di ‘Grande Rilevanza’, ha consentito la pubblicazione di diversi articoli su riviste internazionali con revisione tra pari. In particolare, nel 2019, la rivista “Frontiers in Pharmacology” ha pubblicato gli ultimi risultati sull’uso delle foglie dell’albero Artocarpus tonkinensis nella terapia dell’artrite in un modello sperimentale di malattia.

Durante lo stage, la delegazione è stata ricevuta dall’Ambasciatore Italiano in Vietnam, dottor Antonio Alessandro a cui sono stati illustrati i risultati della cooperazione.