Covid, l’europarlamentare Regimenti: “Il virus sta diventando endemico, auspicabile un ritorno alla normalità”

On. Luisa Regimenti

Roma, 1 febbraio 2022 – “Speriamo che questo decreto del Governo sia l’ultimo di misure restrittive e che presto potremo contare su un ritorno alla piena libertà. È in atto una graduale modificazione della pandemia e dai dati che emergono giornalmente, il Covid non solo sta registrando un calo nei contagi ma sta pian piano diventando endemico. Questo vuol dire che dovremo conviverci, così come si convive con un’influenza un po’ più aggressiva del normale, come già sottolineato autorevolmente da Francesco Vaia, il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, secondo il quale il coronavirus sembra stia avendo ‘sempre più i connotati di una malattia stagionale’. È quindi auspicabile un graduale ma costante ritorno alla normalità, sulla scia di altri Paesi”. Lo afferma l’eurodeputata Luisa Regimenti, componente della commissione Sanità al Parlamento europeo e membro del dipartimento Sanità di Forza Italia.

“Sia la Spagna sia l’Inghilterra – prosegue la Regimenti – hanno ridotto quasi tutte le restrizioni. Grazie ai lusinghieri risultati della campagna vaccinale e alle politiche del Governo, che con il contributo decisivo di Forza Italia ha permesso al nostro Paese di non chiudere senza abbandonare una linea di prudenza, la percentuale di ospedalizzazioni rispetto ai contagi giornalieri è bassissima, e in massima parte circoscritta ai non vaccinati”.

Secondo l’eurodeputata, “presto il nostro Governo non potrà che prendere atto del passaggio dalla pandemia all’endemia e di conseguenza varerà gli opportuni provvedimenti per assicurare agli italiani quella libertà e quella vita sociale e quotidiana che il Covid ci ha rubato negli ultimi due anni”.