Ordine dei Giornalisti della Campania, si è insediata la Commissione Salute

Napoli, 1 febbraio 2022 – Si è insediata la Commissione Salute dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, presieduta da Marisa La Penna, vicepresidente Alessandra Malanga, con i giornalisti Dalila Beatrice, Cinzia Brancato, Giuseppe Del Bello, Vanni Fondi, Mario Orlando, Dario Ricciardi, Enrico Scapaticci, Anna Tagliaferri, Cinza Ugatti, e con i medici (tutti giornalisti pubblicisti) Piero Iacobelli, Vittorio Imperatore, Flavio Maione, Giuseppe Russo e Bruno Zuccarelli.

All’insediamento, avvenuto con formula mista, in presenza e da remoto, è intervenuto il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, che ha sottolineato “l’importanza della sinergia giornalisti-medici in una commissione che ha per tema la salute e che vede tra i suoi componenti anche il presidente dell’Ordine dei Medici di Napoli, Bruno Zuccarelli”.

Numerose le idee scaturite nel corso dell’incontro di insediamento della commissione: l’informazione in tempo di Covid, l’abusivismo professionale, le fake news e la corretta informazione sanitaria, l’inclusione dei soggetti fragili, la prevenzione nel modo del lavoro, le sinergie con la Casagit (la Cassa di assistenza dei giornalisti) sono i temi sui quali si svilupperanno le iniziative dei prossimi mesi.