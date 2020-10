Chirurgia e Alta specialità, nuove tecnologie in ambito Cardio-Toraco-Vascolare. Convegno a Terni

Dott. Fiore Ferilli

Terni, 15 ottobre 2020 – Sabato 17 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 14.00 la Sala Convegni dell’Hotel Garden tornerà ad ospitare un importante appuntamento per la formazione sanitaria puntando i riflettori sul Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’Ospedale “Santa Maria” di Terni.

L’evento, che verrà presentato dal Direttore del Dipartimento, il dott. Fiore Ferilli e promosso dal dott. Fabrizio Armando Ferilli, Responsabile della S.S.D. di Cardioanestesia dell’Ospedale di Terni, coinvolgerà molti professionisti di questo Dipartimento ad altissima specialità, che rappresenta da quasi vent’anni un punto di riferimento per Terni e per la regione Umbria, con l’obiettivo di diffondere e integrare le nuove tecnologie con la medicina territoriale, condividendo esperienze e novità in tema di cura e gestione del paziente.

Il Dipartimento, che comprende al suo interno i reparti di Chirurgia Vascolare, Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Cardiologia con Emodinamica-Aritmologia-Terapia Intensiva e il Servizio di Cardioanestesia con Terapia Intensiva post operatoria, è un fiore all’occhiello del nosocomio ternano e assicura da anni interventi in elezione ed urgenza potendo usufruire di tutte le metodiche tradizionali e le più moderne procedure mininvasive.

“Grazie alla lungimiranza delle Direzioni Aziendali – spiega il dott. Ferilli – possiamo disporre di una Sala Ibrida di ultima generazione (in Italia ne sono attive circa 22, ndr), sala operatoria che può consentire in massima sicurezza per il paziente e per gli operatori, i più moderni interventi sia tradizionali che mininvasivi, non solo per le malattie cardiovascolari, materia propria del Dipartimento, ma anche per altre specialistiche quali l’Ortopedia, la Neurochirurgia e la gestione del politraumatizzato”.

Il convegno non sarà solo occasione di confronto fra i partecipanti, ma un vero e proprio momento di divulgazione scientifica che gioverà dell’alto tenore di professionalità degli specialisti coinvolti.

“È doveroso da parte nostra un ringraziamento alla Direzione Aziendale – conclude il dott. Ferilli – che grazie al continuo aggiornamento ci consente di esprimere le potenzialità che derivano dalla passione che quotidianamente ci anima”.

L’evento formativo si rivolge a medici di medicina generale, medici chirurghi, infermieri e tsrm (crediti Ecm). È gratuito ed è patrocinato da Comune di Terni, Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Terni, Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni e USL Umbria 2. L’Evento, si svolgerà nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.