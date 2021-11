Premio New-Care 2022: gara di idee tra giovani medici per migliorare la relazione medico-paziente e di cura

Milano, 18 novembre 2021 – Un bando di concorso rivolto a giovani medici per raccogliere idee innovative, concrete e realizzabili, finalizzate a migliorare il rapporto medico paziente e la relazione di cura.

Fondazione Giancarlo Quarta, Onlus con sede a Milano che da oltre 15 anni studia, progetta e promuove modalità efficaci di relazione medico paziente, misurandone gli effetti sul successo delle terapie e benessere dei malati, lancia la prima edizione del Premio New-Care 2022, una gara di idee aperta a medici under 40, individualmente o in gruppi di lavoro, chiamati a immaginare nuovi modelli e strumenti per migliorare l’aspetto comunicativo e relazionale in ambito ospedaliero e territoriale.

Con questo bando, le cui modalità di partecipazione e dettagli sono pubblicati sul sito www.fondazionegiancarloquarta.it, Fondazione Quarta si propone di coinvolgere i medici per ideare e realizzare nuovi interventi, in un dialogo costruttivo con i professionisti sanitari.

Il concorso selezionerà le tre migliori idee originali o modelli innovativi su due fronti: soluzioni concrete per soddisfare i bisogni relazionali dei malati e delle loro famiglie; promozione e diffusione di comportamenti relazionali efficaci.

I criteri di valutazione della giuria*, presieduta dal prof. Filippo de Braud Direttore del Dipartimento di Oncologia medica e Ematologia dell’Istituto nazionale dei tumori, saranno, nell’ordine: innovatività della proposta, realizzabilità, applicabilità in vari contesti di cura, riproducibilità su scale dimensionali maggiori o minori, impatto individuale e sociale.

Il primo premio, per singoli medici o gruppi, è di 15.000 euro, il secondo premio di 10.000 e il terzo di 5.000**.

Il concorso scade il 31 marzo 2022.

* La Giuria del Premio è così composta: Prof. Filippo de Braud Dirett. Dip. Oncologia Medica e Ematologia Ist. Naz. Tumori Milano – Presidente della Giuria; dott. Paolo Brioschi Resp. Terapia Intensiva Generale – Osp. Niguarda – Milano; dott.ssa Daniela Codazzi Resp. SS. Dip. Consultori Familiari e Integrazione – ASST Melegnano Martesana; prof. Francesco Cognetti Dirett. Div. Oncologia Medica – INT Regina Elena – Roma; dott. Ivano Dones Neurochirurgo – già Resp. UOS Trattam. Chirurgico Dolore e Spasticità – Ist. Neurologico Besta – Milano; dott.ssa Daniela Galliano Ginecologa – Resp. del Centro PMA di IVI Roma – Roma; prof. Guido Giarelli Docente Politiche Sociali e Sanitarie UNICZ – Catanzaro; prof. Ivo Lizzola Docente Scienze dell’Educazione UNIBG – Bergamo; dott.ssa Giada Lonati Dirett. Socio Sanitario – Vidas – Milano; dott. Fabrizio Scroppo Urologo, Andrologo – UOC Urologia Osp. Circolo e Fond. Macchi- Varese.

**FGQ si riserva la facoltà di modificare o prorogare i termini per la presentazione delle proposte e/o l’assegnazione dei premi dandone immediata notizia sul sito www.fondazionegiancarloquarta.it Tale sito costituisce l’unica fonte ufficiale del Bando e delle sue eventuali modifiche.