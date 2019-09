Tra luce laser e supereroi, un viaggio nel mondo delle radiazioni con AIFM

Milano, 11 settembre 2019 – Dopo il grande successo di luglio dell’incontro “Ma le radiazioni fanno veramente paura?” all’interno della Mostra “Uomo Virtuale. Corpo, Mente, Cyborg”, AIFM (Associazione Italiana di Fisica Medica) torna a parlare al pubblico torinese della fisica applicata alla salute. Il 12 e 16 settembre a Torino, infatti, tutta la cittadinanza è invitata a intraprendere un fantastico viaggio alla scoperta del mondo delle radiazioni in compagnia dall’Associazione Italiana di Fisica Medica.

Il primo appuntamento sarà giovedì 12 settembre alle 18.00, al Mastio della Cittadella di Torino (Via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris) dove Luca Gentile, Specialista in Fisica Medica, esperto di Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) e docente della Scuola di Specializzazione in Fisica Medica dell’Università di Torino, sarà ospite della Mostra “Uomo Virtuale. Corpo, Mente, Cyborg”, al Mastio della Cittadella, all’interno della quale terrà una conferenza dal titolo “Il corpo e la luce: laser per terapia ed estetica”.

La luce laser, quasi una magia della natura le cui basi teoriche furono formulate da Einstein, è stata inizialmente applicata in ambito militare per poi diffondersi in altri settori: dalla lettura dei cd alle trasmissioni, dai puntatori luminosi ai giochi. In campo sanitario l’uso del laser è fondamentale per vari trattamenti medici, inclusi quelli estetici. Un breve viaggio nel mondo del laser per conoscerne le principali caratteristiche e apprezzarle anche da un punto di vista ‘estetico’ soffermandoci sulle misure minime per evitare effetti indesiderati.

Sarà invece Enrico Menghi, fisico specialista in Fisica Medica di Ravenna, ideatore e realizzatore della Mostra “Supereroi e Radiazioni – Il ruolo della Fisica Medica nei fumetti Marvel” a tenere una presentazione dal titolo “Meravigliose Radiazioni”, lunedì 16 settembre alle 19.00 presso il Mercato Centrale di Torino.

La Mostra, ospitata all’interno della Mostra“Uomo Virtuale. Corpo, Mente, Cyborg” da luglio fino a domenica 15 settembre ha riscosso un grandissimo successo. La conferenza tenuta dal dott. Menghi, sarà quindi un’occasione unica per rispondere alle numerose curiosità di chi ha avuto modo di vedere la Mostra e per capire meglio il rapporto tra la Fisica Medica e il mondo dei Supereroi e dei fumetti in generale.