Ricerca oncologica, intesa tra IRCCS Istituto Tumori di Bari e Centro di Immunologia di Tabriz

Prof. Nico Silvestris

Bari, 25 maggio 2020 – L’IRCCS Istituto Tumori di Bari allarga la sua rete di collaborazione internazionale e sigla un memorandum d’intesa con il Centro Ricerca di Immunologia di Tabriz, secondo per rilevanza scientifica in Iran, per lo scambio di ricercatori e lo sviluppo di programmi di ricerca.

L’accordo sottoscritto nei giorni scorsi è il frutto di un percorso di collaborazione avviato già da tempo dal prof. Nicola Silvestris dell’IRCCS barese e l’IRC, Immunology Research Center dell’Università di Scienze Mediche di Tabriz.

Con la stipula dell’accordo bilaterale, i due Istituti di ricerca si impegnano a favorire lo scambio di ricercatori e professori, realizzare programmi di scambio, sviluppare programmi comuni di ricerca, promuovere progetti di ricerca, organizzare conferenze, seminari e congressi, scambiarsi materiali e documenti di studio.

Per i prossimi quattro anni, in particolare, l’istituto barese e l’istituto iraniano si impegnano ad accogliere professori e ricercatori in visita e a condividere i risultati delle ricerche realizzate con il reciproco contributo, con l’obiettivo ultimo di porre le basi per nuove e rilevanti prospettive per la ricerca medica.

L’accordo di collaborazione porta in calce la firma del dott. Antonio Delvino e del dott. Angelo Paradiso, rispettivamente direttore generale e direttore scientifico dell’istituto tumori di Bari e degli omologhi iraniani Mohammad Samiei e Behzad Baradan.

“La collaborazione internazionale – così Antonio Delvino – porta lustro al nostro Istituto consentendoci di sviluppare in maniera sinergica le linee di ricerca attualmente presenti nel nostro Istituto dedicate alla valutazione traslazionale degli aspetti immunologici delle neoplasie”.