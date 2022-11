Ricerca, 6 docenti della Statale di Milano tra gli Highly Cited Researchers 2022

Milano, 15 novembre 2022 – Sono sei i docenti dell’Università Statale di Milano nella classifica “Highly Cited Researchers 2022” di Clarivate Analytics, che gestisce in modo indipendente l’ISI (Institute for Scientific Information) Web of Science, i cui database raccolgono ed elaborano i metadati dalle pubblicazioni scientifiche in tutti i campi della ricerca.

Si tratta di Alberico Catapano, Giuseppe Curigliano, Carlo La Vecchia, Massimo Galli, Salvatore Siena, Giuseppe Viale.

Alberico Catapano insegna Farmacologia al dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari e dirige i Centri rispettivamente di epidemiologia e farmacologia preventiva dell’Università Statale di Milano e per lo studio dell’aterosclerosi presso l’Ospedale “Bassini” e l’IRCCS Multimedica. Il prof. Catapano si occupa di studi su aterosclerosi, lipidi, lipoproteine, dislipidemie genetiche e identificazione di bersagli terapeutici e valutazione di farmaci ipolipemizzanti.

Giuseppe Curigliano, docente di Oncologia Medica al dipartimento di Oncologia ed EmatoOncologia dell’Università Statale di Milano, è direttore della Divisione di Sviluppo Nuovi Farmaci per Terapie Innovative e condirettore del Programma Nuovi Farmaci presso l’Istituto Europeo di Oncologia ed è responsabile del Reparto di Degenza Medica per i tumori solidi. La sua esperienza clinica è concentrata sullo sviluppo di nuovi farmaci ed approcci terapeutici innovativi, con particolare interesse nel trattamento del tumore mammario.

Carlo La Vecchia è docente di Statistica medica al dipartimento di Scienze cliniche e di comunità e si occupa, tra l’altro, di epidemiologia dei tumori, malattie cardiovascolari, patologie perinatali e altre malattie importanti, oltre alle più recenti indagini sulla diffusione del Covid-19.

Massimo Galli, già docente di Malattie Infettive del dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell’Università Statale e primario del reparto Malattie infettive dell’Ospedale Luigi Sacco, è stato un punto di riferimento internazionale nella lotta contro l’Aids e, negli ultimi anni, ha profuso grande impegno come medico e come studioso, con il suo team di ricerca, sul Covid-19.

Salvatore Siena insegna Oncologia medica al dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia e dirige il Niguarda Cancer Center. Durante la sua pluriennale attività di ricerca, il professor Siena si è occupato, in particolare, dello sviluppo di nuovi approcci terapeutici destinati al trattamento del tumore al colon-retto.

Giuseppe Viale è docente di Anatomia patologica presso il dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia dell’Università Statale e direttore del dipartimento di Anatomia patologica e Medicina di laboratorio presso l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO). Tra i suoi interessi di studio e ricerca, i marcatori prognostici e predittivi nel carcinoma mammario, l’anomala espressione di oncogeni e di geni oncosoppressori nelle neoplasie umane e le alterazioni nel controllo del ciclo cellulare e della apoptosi.