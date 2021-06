Radioterapia oncologica, una piattaforma online agevola il confronto tra gli specialisti

Pavia, 10 giugno 2021 – Una piattaforma online dedicata ai radioterapisti che operano negli ospedali della Lombardia che consente di condividere informazioni sui casi clinici e di potersi confrontare, attraverso un sistema di video-consulto, con i medici esperti in adroterapia, forma avanzata di radioterapia indicata per i tumori non operabili o resistenti ai raggi X: è stata creata dal CNAO, Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica in collaborazione con AIRO Lombardia (Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia clinica) e CODRAL (Collegio dei Direttori delle Radioterapie Lombarde).

La piattaforma, che prende il nome di “Network CNAO e RAdioterapie Lombarde – CNAORAL-NET”, ha l’obiettivo di agevolare il confronto tra i radioterapisti e di favorire l’accesso dei pazienti oncologici alle terapie più avanzate e più indicate.

Attraverso la piattaforma telematica CNAORAL-NET, che è già attiva ed è disponibile su https://fondazionecnao.it/home-area-medici, i radioterapisti oncologi che operano in Lombardia, potranno valutare, per esempio, insieme ai radioterapisti oncologi di CNAO quando è opportuno inserire nei percorsi di cura l’adroterapia, tecnica radioterapica disponibile in 5 Paesi al mondo (Italia, Germania, Austria, Cina, Giappone) e coperta dal Servizio Sanitario Nazionale che prevede l’utilizzo di protoni e ioni carbonio, particelle pesanti in grado di colpire con forza radiobiologica e precisione i tumori difficili da trattare.

Ogni anno sono oltre 174.000 i pazienti oncologici trattati in Italia con radioterapia. Di questi, 32.000 sono trattati nei 35 centri radioterapici presenti in Lombardia, dove operano 340 radioterapisti oncologi.