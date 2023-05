Primo vaccino anti-virus respiratorio sinciziale (RSV) negli anziani. Nello studio clinico anche l’Aou pisana

Pisa, 2 maggio 2023 – C’è anche l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, in particolare il Centro di Farmacologia clinica per la sperimentazione dei farmaci – con sperimentatore principale il dott. Ferdinando De Negri – nello studio clinico che è alla base della procedura di approvazione del primo vaccino per anziani contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), la cui autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea è stata raccomandata nei giorni scorsi dall’European Medicinal Agency (EMA).

Dott. Ferdinando De Negri

I dati preliminari dello studio internazionale di fase 3, randomizzato e controllato con placebo, sono stati pubblicati recentemente sul New England Journal of Medicine (Respiratory Syncytial Virus Prefusion F Protein Vaccine in Older Adults – PubMed (nih.gov).

Si tratta del primo vaccino per proteggere gli adulti di età pari o superiore a 60 anni dalla malattia delle basse vie respiratorie causata dal virus respiratorio sinciziale. È stato sottoposto al meccanismo di valutazione accelerata da parte dell’EMA perché la prevenzione dell’infezione da RSV nella popolazione anziana è considerata di grande interesse per la salute pubblica.

Infatti, negli anziani RSV è causa di grave malattia respiratoria, associata a morbidità (percentuale di una malattia in una data popolazione) e mortalità paragonabili o maggiori di quelle determinate dal virus dell’influenza.