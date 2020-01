Prevenzione del disagio psicologico: i segni clinici dello stress e come affrontarlo. Incontri all’IRCCS Gemelli

Roma, 13 gennaio 2020 – “Quando il corpo ci invia segnali” è il titolo dei primo appuntamento del ciclo di incontri del progetto “Il corpo ci parla, impariamo ad ascoltarlo” promosso dal Servizio di Psicologia Ospedaliera del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, diretto dalla dottoressa Simonetta Ferretti, dove operano psicologi impegnati ad accogliere e gestire quotidianamente il disagio emotivo, psicologico e relazionale, conseguente ai percorsi di cura ospedalieri.

Appuntamento, mercoledì 15 gennaio, presso la Hall del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, alle ore 15.30. Relatori, lo psicoterapeuta, Daniele Ferrarese, e il gastroenterologo, Franco Scaldaferri, moderato dallo psichiatria, Pietro Bria.

“Gli incontri – spiega la dott.ssa SimonettaFerretti – sono dedicati alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere psicologico e hanno come obiettivo principale la divulgazione e la promozione di tematiche legate al benessere psicologico e alla cura del sè. In un’ottica di divulgazione di tale mission, lo spazio di ascolto e di confronto si impegna a varcare i confini del centro di cura con l’obiettivo di facilitare l’accesso ai temi della psicologia non solo ai pazienti ospedalizzati, ma anche all’utenza esterna”.

“I temi proposti al pubblico – continua la psicoterapeuta Letizia Lafuenti, coordinatrice del progetto – saranno di carattere più o meno generale, fruibili a tutti, e rappresenteranno un punto di partenza per un dibattito che sarà un’occasione di confronto su tematiche attuali lasciando spazio alle domande del pubblico presente. Tra gli argomenti proposti si focalizzerà l’attenzione sullo stress, la malattia, le emozioni, la spiritualità, i segnali del corpo, l’arte, la famiglia, l’alimentazione e molti altri”.

Il progetto prevede una serie di incontri con cadenza settimanale su temi di interesse comune legati alla psicologia e alla psicologia ospedaliera con uno psicologo/psicoterapeuta della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e un ospite specialista nel tema proposto oltre a un moderatore.

Gli appuntamenti aperti a tutti si terranno il mercoledì, dalle 15.30 alle 16.30, si svolgeranno nella Hall del Policlinico Gemelli.

“Lo stress è sempre nocivo? Segni clinici e strategie per affrontarlo” tema del secondo appuntamento in programma per mercoledì 22 gennaio, ore 15.30, affrontato dallo psicologo-psicoterapeuta, Vezio Savoia e il pediatra David Korn, moderato dalla pedagogista teatrale Francesca Fava.

L’ultimo appuntamento in programma mercoledì 29 gennaio, ore 15.30, sarà in compagnia dello psicologo-psiconcologa, Barbara Costantini e il chirurgo senologo Stefano Magno, responsabile del Center for Integrative Oncology, moderato dalla giornalista Rai, Isabella Di Chio.

A ogni incontro seguirà un evento musicale di Gemelli in musica con i “Giovani Artisti per l’Ospedale” che favorirà il benessere della persona che si caratterizza per la coesistenza integrata di diverse dimensioni: biologica, psicologica, sociale e spirituale.