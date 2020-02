Correzione delle asimmetrie facciali, teleconferenza mondiale a Udine con live surgery

Udine, 28 febbraio 2020 – Il prossimo 3 marzo la Clinica di Chirurgia Maxillo Facciale dell’ospedale di Udine organizza una teleconferenza mondiale con l’Italia e con 4 paesi collegati (Russia, Canada, India, Sud Africa), mostrando interventi chirurgici in diretta per la correzione delle asimmetrie facciali.

Prof. Massimo Robiony

La cultura e la diffusione della conoscenza sono le armi che possono far superare momenti come questo. Il Friuli Venezia Giulia non si ferma e proprio dall’Azienda Ospedaliero Universitaria presso la Clinica di Chirurgia Maxillo Facciale diretta dal prof. Massimo Robiony parte un’iniziativa didattica di elevato spessore culturale e professionale, che utilizza le più moderne tecnologie per la Formazione a Distanza (FAD).

Viene utilizzata la piattaforma Regionale HealthTeaching& Learning, sviluppata e gestita dalla Struttura Tecnologia dell’Informazione dell’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale, diretta dal dott. Piero Pascolo.