Prestigioso riconoscimento per il prof. Giorgio Gastaldi: premio per la ricerca in Odontoiatria

Milano, 7 novembre 2016 – Il prof. Giorgio Gastaldi, professore associato di protesica nell’ambito del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e Responsabile dell’ambulatorio di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale dell’Istituto Clinico San Rocco di Ome (Brescia) è stato premiato dalla Scuola Medica Salernitana, la più antica e celebre istituzione medica d’Europa, in occasione della 17a edizione del Premio Internazionale “Le Giornate della Scuola Medica Salernitana”.

Il prestigioso riconoscimento internazionale, tradizionalmente assegnato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, è stato conferito al prof. Gastaldi per la sua attività scientifica in ambito odontoiatrico.

Autore e coautore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali, il professor Gastaldi ha focalizzato la sua attività di ricerca scientifica sulle problematiche dei pazienti affetti da tumore oro–maxillo-facciale, sviluppando un progetto di riabilitazione protesica post-chirurgica.

“Negli ultimi anni mi sono avvicinato alla realtà del malato oncologico del distretto oro-maxillo-facciale e alla necessità di tracciare per il paziente un percorso di rieducazione protesica, che possa aiutarlo a recuperare in primis le funzionalità della bocca e, non meno importante, a ripristinare l’aspetto estetico. Con il nostro lavoro possiamo offrire al paziente, già messo a dura prova dalla malattia, dei cambiamenti tangibili che possono portare sollievo e migliorarne la qualità di vita” afferma il prof. Gastaldi.

Si tratta del secondo premio ricevuto da un docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele: cinque anni fa, infatti, era stato il prof. Enrico Gherlone, Direttore dell’U.O. di Odontoiatria presso l’IRCCS Ospedale San Raffaele e presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria dell’Università Vita-Salute San Raffaele, ad aggiudicarsi questo ambito riconoscimento.

fonte: ufficio stampa