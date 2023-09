Paziente positivo al vaiolo delle scimmie ricoverato all’ospedale Galliera

Genova, 19 settembre 2023 – Attualmente è ricoverato presso l’E.O. Ospedali Galliera di Genova un paziente affetto da vaiolo delle scimmie o infezione da Monkeypox.

Si tratta di un uomo giovane, non residente in Liguria, che è giunto al Pronto Soccorso il 13/09 u.s. per febbre elevata accompagnata da un’eruzione cutanea atipica. Il paziente è stato poi ricoverato il giorno successivo in Malattie Infettive nel sospetto di un’infezione virale acuta.

Tra le possibili cause delle manifestazioni cliniche del paziente vi era anche l’infezione da Monkeypox. L’iter diagnostico ha pertanto incluso l’esecuzione del tampone per la ricerca di tale virus. Ieri il Laboratorio dell’Istituto di Igiene dell’Università di Genova ha segnalato la positività del tampone per la ricerca di Monkeypox.

Il paziente è tuttora degente nell’Ospedale e le sue condizioni sono in graduale miglioramento.

Il caso è stato notificato alle competenti autorità in materia di sanità pubblica (ASL3, ALISA). È stato altresì attivato il sistema di sorveglianza della Medicina Preventiva dell’Ente per gli operatori coinvolti nella gestione del paziente.