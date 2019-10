Obesity Day, consulenze nutrizionali gratuite con gli specialisti di Asl Toscana sud est

Arezzo/Grosseto, 8 ottobre 2019 – La Asl Toscana Sud Est aderisce all’“Obesity Day”, campagna nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso.

Giovedì prossimo 10 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, nella hall dell’ospedale San Donato di Arezzo saranno presenti medici della Unità Operativa Igiene degli Alimenti e Nutrizione, dietisti dell’ Unità Operativa di Dietetica Professionale e operatori della Promozione della salute.

Agli interessati verranno illustrati i criteri di una corretta alimentazione, strumento di prevenzione per tutte le età; sarà fornito materiale divulgativo su obesità e patologie associate, sul trattamento dell’eccesso ponderale oltre a informazioni sui percorsi di counseling nutrizionale individuale e di gruppo.

A Grosseto, giovedì prossimo 10 ottobre, dalle 9.00 alle 13.00, presso la hall dell’ingresso principale della sede Asl di Villa Pizzetti, sarà presente un punto di ascolto e di informazione dove la dottoressa Irene Del Ciondolo dell’Unità funzionale di Igiene Pubblica e Nutrizione, specialista in scienza dell’alimentazione, e la dietista Roberta Malservigi, afferente all’UOP Dietetica Professionale dell’ospedale Misericordia, saranno a disposizione dei cittadini per colloqui gratuiti di consulenza e informazione, individuazione dei percorsi terapeutici nutrizionali personalizzati e consegna di materiale informativo su obesità e patologie associate.

Gli utenti riceveranno informazioni riguardo il servizio di counseling nutrizionale, per adulti e bambini, attivo presso gli ambulatori della Medicina dello Sport di Villa Pizzetti, per l’acquisizione di corretti stili di vita e abitudini alimentari sane.

“L’obesità è ormai una patologia a carattere epidemico e la campagna Obesity Day punta a farne conoscere la prevalenza, la gravità e lo stigma ad essa correlato, per aumentare la consapevolezza e migliorare la qualità di vita delle persone, coinvolgendo medici, istituzioni e cittadini – afferma Del Ciondolo – L’adozione di corretti stili di vita e sane abitudini alimentari rappresenta un importante strumento di prevenzione ed è fondamentale far conoscere al cittadino l’offerta di servizi che l’Azienda mette a disposizione per coloro che ne soffrono”.

L’Obesity Day è una manifestazione promossa dalla Fondazione ADI (Associazione di Dietetica e Nutrizione Clinica Italiana) e il focus di quest’anno è proprio su ‘peso e benessere’. La situazione nutrizionale e le abitudini alimentari sono importanti determinanti della salute di una popolazione. L’eccesso di peso, dovuto a un’alimentazione ipercalorica e sbilanciata, favorisce l’insorgenza di numerose patologie e aggrava quelle già esistenti, riducendo la durata della vita e peggiorandone la qualità.

Nella Sud Est, dai dati rilevati dal Sistema di Sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende sanitarie per la Salute in Italia) nel periodo 2015-2018, il 30% degli intervistati risulta in sovrappeso e l’8% obeso. Complessivamente quindi, quattro persone su dieci sono in eccesso ponderale. Questa condizione cresce al crescere dell’età, è più frequente negli uomini, tra le persone con più bassi livelli d’istruzione e tra quelle economicamente più svantaggiate.

Lo scopo dell’iniziativa di giovedì è di informare su quanto può essere fatto per migliorare la qualità di vita, è una preziosa occasione per motivare al cambiamento delle abitudini dietetico-comportamentali e dare più spazio ai cibi sani e al movimento.