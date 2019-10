Chirurgia endoscopica, il professor Gabriele Anania dell’Aou di Ferrara eletto vicepresidente SICE

Ferrara, 8 ottobre 2019 – In occasione del XIX congresso Nazionale SICE – Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e nuove tecnologie – si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo, nel corso delle quali è stato eletto Vicepresidente il prof. Gabriele Anania, chirurgo in servizio presso l’Unità Operativa di Chirurgia 1 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

La SICE è una società che si occupa da sempre di chirurgia laparoscopica e di tecnologia che viene applicata alla stessa. Accreditata al Ministero per stilare nuove linee guida (unica Società di chirurgia generale accreditata con ACOI), raccoglie oltre 400 iscritti ed è la terza più numerosa in Italia.

La carriera in SICE del prof. Anania è decennale: il primo incarico di Delegato Regionale per Emilia Romagna arrivò nel 2013 per poi divenire presidente del XVII congresso Nazionale organizzato a Ferrara nel 2015. Dal 2015, Segretario generale confermato per due mandati ed in occasione dell’ultima elezione eletto Vice Presidente.