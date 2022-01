Metsola alla presidenza del Parlamento europeo, l’eurodeputata Regimenti: “Donna moderata, capace ed equilibrata”

Roberta Metsola e Luisa Regimenti

Roma, 18 gennaio 2022 – “L’elezione di Roberta Metsola alla presidenza del Parlamento europeo rappresenta non solo un importante segnale di continuità in termini di moderazione, capacità ed equilibrio rispetto al compianto David Sassoli, ma anche un successo perché era da vent’anni che aspettavamo una donna presidente”. Lo afferma l’eurodeputata di Forza Italia, Luisa Regimenti.

“L’elezione della Metsola – prosegue – va accolta con doppia soddisfazione perché da sempre sensibile alle battaglie contro la violenza nei confronti delle donne. Non è infatti un caso che la neo presidente del Parlamento europeo segua l’attività del gruppo della Rete europea delle donne, da me fondata nel novembre del 2019 per combattere ogni genere di violenza domestica e dare sostegno alle vittime, e ai loro figli, di questi orribili reati, e che il 25 novembre scorso, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, abbia voluto dimostrare quest’attenzione venendo a salutare le rappresentanti della Rete presenti a Strasburgo. Questo significa avere la garanzia che su temi così delicati e importanti potremo contare su una maggiore sensibilità e un ascolto concreto”.

“Alla Metsola – conclude la Regimenti – vanno quindi le più sentite congratulazioni e un augurio di buon lavoro, che, siamo certi, saprà svolgere con serietà, competenza ed entusiasmo”.