Malattie neuromuscolari, innovazioni tecnologiche e scientifiche al centro del Congresso nazionale AIM

Padova, 1 giugno 2023 – Il Congresso Nazionale AIM, è la più importante manifestazione congressuale, che si svolge annualmente in Italia, nel settore delle patologie neuromuscolari ed è rivolto a tutti gli operatori sanitari e sociali del settore, ed, in particolare, ai medici Neurologi, Pediatri, Neuropsichiatri infantili, Genetisti, Fisiatri, Cardiologi, Pneumologi e Chirurghi Ortopedici.

Per la sua 23esima edizione, l’AIM (Associazione Italiana di Miologia), ha scelto Padova, città che, oltre lo splendido patrimonio artistico e culturale, vanta numerosi esperti nel campo neuromuscolare. Dall’8 al 10 giugno 2023 il Nuovo Centro Congressi di Padova ospiterà il ricco programma scientifico che l’Associazione ha stilato per l’occasione.

L’iniziativa di quest’anno si pone l’obiettivo di presentare le più recenti innovazioni in ambito diagnostico, terapeutico, riabilitativo e gestionale dei pazienti con patologie muscolari con uno sguardo rivolto al futuro della professione del miologo in relazione alle innovazioni tecnologiche e scientifiche.

Dopo la cerimonia di apertura ufficiale dell’8 giugno, seguirà la lettura magistrale del prof. Francesco Muntoni di Londra dal titolo: “Translating knowledge on hereditary neuromuscular childhood diseases into therapies” seguirà l’interessante workshop della mattina di venerdì 9 giugno sulle Malattie Mitocondriali che vedrà la partecipazione di ospiti internazionali di grande importanza, tra cui il prof. Michio Hirano della Columbia University, che presenterà la lettura: “A Journey to Develop Therapy for Thymidine Kinase 2 Deficiency”, una lettura dedicata al prof. Nereo Bresolin, allievo dell’Ateneo padovano recentemente scomparso.

Nel pomeriggio del venerdì si terrà il workshop dal titolo: “Novel therapeutic approaches in Limb Girdle Muscular Dystrophies”, con interventi di relatori di fama mondiale, che saranno fondamentali per comprendere al meglio gli sviluppi futuri nella terapia per le distrofie muscolari dei cingoli. Il sabato mattina ci sarà la lettura della prof.ssa Guglieri di Newcastle inerente alla Distrofia Musculare di Duchenne “Update about steroid and vamorolone therapy in DMD”, seguita dalla consueta tavola rotonda che sarà aperta alla partecipazione e confronto delle associazioni pazienti.

L’appuntamento presenterà i positivi sviluppi della ricerca sulla terapia enzimatico sostitutiva nella Malattia di Pompe, sulla terapia molecolare e genica dell’Atrofia Muscolare Spinale, sulle terapie farmacologiche e molecolari per la Distrofia Muscolare di Duchenne e sui nuovi bersagli terapeutici nella Miastenia Gravis.

In queste patologie sono ad oggi disponibili sia nuove terapie efficaci approvate che approcci in fase di sviluppo, in grado di modificare il decorso clinico delle malattie.

Queste sono solo alcune delle numerose relazioni presenti nel ricchissimo programma del XXIII Congresso Nazionale AIM di Padova che quest’anno ha ricevuto più di 200 abstract e contributi scientifici dall’alto valore scientifico, quale testimonianza di come questo settore sia in grande espansione e crescita.