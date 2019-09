Malattie cardiovascolari, settimana di visite ed esami gratuiti negli ospedali milanesi GSD

Milano, 13 settembre 2019 – Gli ospedali milanesi del Gruppo San Donato (GSD) aderiscono alla Settimana del Cuore: dal 23 al 27 settembre sarà possibile eseguire visite ed esami gratuiti finalizzati alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

La Settimana del Cuore è promossa in occasione della Giornata Mondiale del Cuore (29 settembre) dalla GSD Foundation, che da anni sostiene il progetto COR – La ricerca italiana sul cuore.

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi

Presso l’Istituto Ortopedico Galeazzi sarà possibile effettuare una visita cardiologica con elettrocardiogramma (ECG) lunedì 23 e mercoledì 25 settembre dalle ore 11:00 alle 12:00. Per informazioni e prenotazioni: segreteriapiano0.iog@grupposandonato.it.



Casa di Cura La Madonnina

Presso la Casa di Cura La Madonnina sarà possibile effettuare uno screening cardiologico con ECG giovedì 26 settembre dalle ore 08:00 alle 14:00. Per informazioni e prenotazioni: tel. 02 58395555 – da lunedì 16 a venerdì 20 settembre, dalle ore 08:30 alle 18:00.

Istituto Clinico San Siro

Martedì 24 e giovedì 26 settembre, dalle ore 11:00 alle 12:00, l’Istituto Clinico San Siro offrirà ai pazienti visite cardiologiche con ECG. Per informazioni e prenotazioni: tel. 02 48785208 – da lunedì 16 a venerdì 20 settembre, dalle ore 09:00 alle 16:00.



Istituto Clinico Sant’Ambrogio

Mercoledì 25 settembre l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio offrirà ai pazienti consulenze cardiologiche con ECG, presso il Palazzo della Salute Wellness Clinic, dalle ore 09:00 alle 11:00. Per informazioni e prenotazioni: tel. 02 83468300 – da lunedì 16 a venerdì 20 settembre, dalle ore 09:00 alle 19:00.



Smart Clinic “La Corte Lombarda” – Centro Commerciale La Corte Lombarda di Bellinzago Lombardo

Presso la Smart Clinic “La Corte Lombarda” sarà possibile eseguire uno screening cardiologico con ECG lunedì 23 settembre dalle ore 10:00 alle 14:00. Per informazioni e prenotazioni: tel. 02 83468900 – da lunedì 16 a venerdì 20 settembre, dalle ore 10:00 alle 19:00.



Screening cardiovascolari gratuiti saranno offerti dagli specialisti GSD anche domenica 29 settembre in Piazza XXV Aprile dalle ore 11.00 alle 19.00: misurazione della pressione arteriosa, della frequenza cardiaca e della glicemia, consigli nutrizionali con bioimpedenziometria (metodica utilizzata per la determinazione della composizione corporea). Solo su prenotazione, a partire dal 19 settembre sul sito www.gsdfoundation.it, in piazza sarà possibile anche eseguire un elettrocardiogramma ed un ecocolordoppler delle carotidi.