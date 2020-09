Lotta a leucemia e linfoma, immunoterapia CAR-T la nuova frontiera terapeutica. Incontro all’IRCCS Gemelli

Roma, 21 settembre 2020 – Nello scenario terapeutico in continua evoluzione delle neoplasie ematologiche stanno emergendo innovazioni di medicina personalizzata dai risultati estremamente incoraggianti. Tra queste, la rivoluzionaria immunoterapia CAR-T basata sulla reingegnerizzazione del sistema immunitario al fine di renderlo in grado di riconoscere e annientare le cellule tumorali sta ottenendo risultati senza precedenti, con remissioni complete in pazienti refrattari o recidivati dopo più linee di trattamenti convenzionali.

Per questo, dallo scorso anno la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS ha attivato un’equipe multidisciplinare, il “CAR-T Team”, per definire e applicare le modalità ottimali di gestione assistenziale nel trattamento dei pazienti affetti da Leucemia Linfoblastica Acuta (ALL) e da alcuni tipi di Linfomi non Hodgkin (LNH) sottoposti a terapia cellulare contenente cellule T autologhe ingegnerizzate – Chimeric Antigen Receptor T (CAR-T) cells.

Alla luce di questa esperienza, domani, martedì 22 settembre, ore 14.00-15.30, sarà presentato in webinar il “Gemelli CAR-T Centre” e il Percorso Clinico Assistenziale “Immunoterapia CAR-T” del Gemelli. Il Virtual Workshop riunirà l’expertise di ematologi, trapiantologi, oncologi, rianimatori, neurologi, farmacisti e infermieri della Fondazione.

Il webinar sarà anche occasione per discutere delle future sfide della CAR-T in oncologia e della necessità di combinare nei Percorsi assistenziali non solo i temi dell’efficacia e dell’appropriatezza, ma anche della sostenibilità economica e organizzativa e della sicurezza dell’impiego di queste metodiche.

Il Percorso Clinico assistenziale e il Gemelli CAR-T Centre saranno presentati da Antonio Giulio de Belvis, Direttore UOC Percorsi e Valutazione Outcome Clinici FPG IRCCS.

Seguiranno gli interventi su “Il problema di salute e l’immunoterapia CAR-T” di Valerio de Stefano, Direttore UOC Servizio e DH di Ematologia FPG IRCCS, e Stefan Hohaus, Responsabile UOSD Malattie Linfoproliferative Extramidollari FPG IRCCS.

Alle ore 14.30 si svolgerà la tavola rotonda “Il team multidisciplinare” coordinata da Andrea Bacigalupo, UOC Ematologia FPG IRCCS, cui interverranno: Massimo Antonelli, Direttore Dipartimento Scienze dell’emergenza, anestesiologiche e della rianimazione FPG IRCCS, Marcello Pani, Direttore Farmacia FPG IRCCS, Mario Sabatelli, Responsabile UOSD Centro Clinico Nemo Adulti FPG IRCCS, Simona Sica, Direttore UOC Ematologia e Trapianto di cellule staminali emopoietiche FPG IRCCS, Vincenzo Valentini, Direttore Dipartimento diagnostica per immagini, radioterapia oncologica ed ematologia FPG IRCCS, Maurizio Zega, Responsabile del Servizio Infermieristico e Tecnico-Riabilitativo Aziendale FPG IRCCS, Gina Zini, Direttore UOC Emotrasfusione FPG IRCCS.

Seguirà la discussione su “Le prospettive future della CAR-T in oncologia” guidata da Andrea Urbani, Presidente Comitato Tecnico Sanitario di Biotecnologie, Ministero della Salute, Francesco Bonetto, Comitato Tecnico Sanitario di Biotecnologie, Ministero della Salute, Ruggero de Maria, Vicedirettore Scientifico FPG IRCCS, Presidente Alleanza Contro il Cancro e coordinatore del Programma CAR-T del Ministero della Salute, Gianni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione, Ministero della Salute, Giampaolo Tortora, Direttore UOC Oncologia Medica e Responsabile del Comprehensive Cancer Center del Gemelli.

Le conclusioni sono affidate al Direttore Sanitario della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS Andrea Cambieri.

Per partecipare al webinar accedere al link: https://zoom.us/j/99966849678