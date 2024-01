La ricerca del talento plasma il futuro: nasce la Fondazione Maria Gabriella De Matteis

Fernando Ricci e Giuseppe Curigliano

Milano, 15 gennaio 2024 – Ha preso il via il 21 dicembre la storia della Fondazione Maria Gabriella De Matteis ispirata dai valori che la Presidente della De Matteis Food Corporation – scomparsa prematuramente nel dicembre 2022 – ha reso parte integrante della sua vita cercando di “plasmare un futuro condiviso dove l’innovazione, la responsabilità e la fluidità disciplinare possano creare un mondo migliore per tutti”.

Proprio l’ambizioso obiettivo di Maria Gabriella è stato la base su cui la Fondazione, a lei dedicata, ha deciso di costruire la sua mission: ricercare i talenti più promettenti, in ambito scientifico e artistico, così da supportarli nei loro percorsi di formazione, crescita e ricerca.

Per farlo sono stati istituiti due Comitati: uno scientifico e uno artistico. Il primo, coordinato da Giuseppe Curigliano – Professore Ordinario di Oncologia Medica presso l’Università di Milano e direttore della divisione clinica di sviluppo nuovi farmaci presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano – avrà il compito di selezionare i migliori progetti di ricerca, e i relativi ricercatori, in grado di dare speranze e maggiori aspettative di vita nel campo dell’oncologia.

Il secondo, invece, è composto da Marco Postinghel e Valérie Gillard – musicisti di fama internazionale – che selezioneranno i talenti musicali più meritevoli all’interno dell’organico annuale della migliore orchestra giovanile del mondo, la Gustav Mahler Jugendorchester, per sostenerli nei loro studi accademici.

La Fondazione, infatti, non vuole solo lavorare dietro le quinte – sostenendo i talenti più promettenti – ma desidera anche restituire al grande pubblico gli obiettivi raggiunti, permettendo così a tutti di “toccare con mano” i risultati delle proprie attività, grazie a eventi divulgativi e concerti eccezionali organizzati durante l’anno.

Per la parte scientifica, la serata è stata l’occasione per l’apertura del bando 2024da 40.000 € – il primo della Fondazione – pensato per giovani ricercatori under 30 e dedicato al tema dell’“Integrazione della biopsia liquida nella gestione di pazienti con tumore solido”, oggi di fondamentale importanza perché fornisce un metodo non invasivo e altamente sensibile per la diagnosi e il monitoraggio dei tumori, consentendo una personalizzazione dei trattamenti per ciascun paziente.

Per la parte artistica – al centro della serata e dell’intera giornata – è stata presentata la prima borsa di studio intitolata a Maria Gabriella De Matteis, del valore di 10.000 €, che sarà assegnata a uno o più candidati italiani ammessi come membri della Gustav Mahler Jugendorchester, creata a Vienna nel 1986 dal Maestro Claudio Abbado e oggi considerata l’orchestra giovanile più prestigiosa al mondo.

“Io, Alessandra e Maria Chiara, siamo fieri di poter presentare, oggi, la nascita della Fondazione dedicata a Maria Gabriella. Donna, moglie e mamma straordinaria che, durante tutta la sua vita, ci ha trasmesso la sua voglia di creare un futuro migliore fidandosi e affidandosi alle nuove generazioni e credendo fortemente nell’interdisciplinarità tra scienza e bellezza, in tutte le sue forme. Questa è la cosa più bella che abbiamo ereditato da lei e che, da ora, sarà il motore principale di tutti i progetti della Fondazione” ha concluso la serata Fernando Ricci, marito di Maria Gabriella e Presidente della Fondazione Maria Gabriella De Matteis.